IMF/Lipton: Ticaret savaşı sürerse Çin büyümesi yavaşlayabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Geçici Başkanı David Lipton
, ABD ile aralarındaki ticaret savaşının devam etmesi durumunda ikinci çeyrekte rekor düzeylere düşen Çin ekonomik büyümesinin gelecekte daha da yavaşlayabileceği uyarısı yaptı.
Lipton, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel ekonomik görünümün "ağır" seyrini koruduğunu belirtirken, ekonomik büyümedeki aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda merkez bankalarının harekete geçmesi gerekeceği uyarısını yaptı.
Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) "bütün politika kaldıraçlarını kullanmaya" hazırlanma çağrısı yapan Lipton, IMF'in temel senaryosunun küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama veya ekonomik durgunluğa dayanmadığını anımsattı.
Gün içinde Lipton, Fransa Merkez Bankası'nın düzenleyeceği bir konferansta Bretton Woods sisteminin geleceği hakkında açılış konuşması yapacak.