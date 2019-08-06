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IMF Mısır'a verdiği kredinin son dilimini serbest bıraktı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin 2 milyar dolarlık son dilimini serbest bıraktı.

06.08.2019 00:23 IMF Mısır'a verdiği kredinin son dilimini serbest bıraktı
Uluslararası Para Fonu (IMF), Mısır'a vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin 2 milyar dolarlık son dilimini serbest bıraktı.
Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, yaptığı yazılı açıklamada, IMF'den alınan kredinin son dilimi olan 2 milyar doların serbest bırakıldığını bildirdi.
Mısır'ın IMF ile teknik iş birliğine devam edeceğini belirten Maıyt, yerel sanayiyi destekleyen sektörlerde yapısal reforma odaklanacaklarını ifade etti.
Mısır hükümeti, serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına karşılık 12 milyar dolar kredi sağlanması için 2016 yılında IMF ile anlaşmaya varmıştı.

Uluslararası Para Fonu, Güncel

Kaynak: AA

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