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IMF'nin yeni başkanı Georgieva: Brexit'in ekonomik büyümeyi kötü etkileyeceği yönünde endişeliyiz

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.

10.10.2019 21:06IMF'nin yeni başkanı Georgieva: Brexit'in ekonomik büyümeyi kötü etkileyeceği yönünde endişeliyiz
Kristalina Georgieva, geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni başkanı seçildi. Gelişmekte olan ekonomiden seçilen ilk başkan sıfatını alan Georgieva, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantısından önce euronews'un Küresel Tartışmalar programına konuk oldu.

Bulgar ekonomist, hedefinin IMF'yi güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Georgieva, Brexit ve belirsizlik ortamının küresel piyasaları olumsuz etkilediğini; bu nedenle dünya ekonomisinin büyümesi için ticari gerilimleri azaltmanın önemini vurguluyor.
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Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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