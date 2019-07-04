04.07.2019 08:15
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IMF Pakistan için 6 milyar dolarlık kredi paketini onayladı

IMF Pakistan için 6 milyar dolarlık kredi paketini onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, biriken borçlarının azaltılması ve ödemeler dengesi krizinin savuşturulması için Pakistan'a 3 yıl için 6 milyar dolarlık kredi paketi verilmesini onayladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, biriken borçlarının azaltılması ve ödemeler dengesi krizinin savuşturulması için Pakistan'a 3 yıl için 6 milyar dolarlık kredi paketi verilmesini onayladı.
İcra Kurulu'nun verdiği onay çerçevesinde 1 milyar dolar hemen verilecek. Geri kalan kısım için program kapsamında çeyrek dönemlerde yapılacak gözden geçirmelere bağlı olarak kedemeli olarak ödenecek.
IMF Başkan Vekili David Lipton, kredinin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın finansal gereksinimleri ve dengesiz ve zayıf büyümeye dayalı ciddi ekonomik sorunları bulunduğuna dikkat çekti.
Pakistan yönetiminin programının, yapısal zayıflığı azaltmayı, makroekonomik istikrarı ve uluslararası finansal desteğin yeniden sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Lipton, böylece sağlam ve sürdürülebilir büyümenin desteklenebileceğini vurguladı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

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