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IMF Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan ile yapılan 6 milyar dolar büyüklüğündeki finansal destek programı anlaşması çerçevesinde ilk kredi dilimi serbest bıracak.

11.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:27IMF Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), ile yapılan 6 milyar dolar büyüklüğündeki finansal destek programı anlaşması çerçevesinde ilk kredi dilimi serbest bıracak.

IMF'den yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın bütçe açıklarının daralmaya başladı ve bu gelişmeye bağlı olarak da ilk kredi dilimi serbest bırakılacak.

IMF heyetinin başkanı Ramirez Rigo, 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasındaki İslamabad görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilk dilim olarak 328 milyon SDR'nin (450 milyon dolar) serbest bırakılacağını belirtti.

IMF, Nisan ayında Pakistan ile 3 yıllık bir kurtarma programı üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu, IMF ile Pakistan arasında 1980'lerden bu yana imzalanan 13'ncü kurtarma programı olmuştu.

IMF açıklamasında, "Hükümetin politikaları, rezervlerde toparlanmanın sağlanmasıyla birlikte ekonomide istikrarın yeniden sağlanmaya başlamasını destekleyici yönde meyvelerini vermeye başladı" denildi.



Uluslararası Para Fonu, Pakistan, Ekonomi

Kaynak: DHA

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