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Imf: ticaret belirsizliğinin küresel ekonomiye etkisi 0.75 puan

Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomistlerine göre, yalnızca ilk çeyrekte yaşanan "ticaret belirsizliği"nin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi 2019 yılına 0.75 puan olarak yansıyacak.

10.09.2019 12:44 Imf: ticaret belirsizliğinin küresel ekonomiye etkisi 0.75 puan
Uluslararası Para Fonu (IMF) ekonomistlerine göre, yalnızca ilk çeyrekte yaşanan "ticaret belirsizliği"nin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi 2019 yılına 0.75 puan olarak yansıyacak.
IMF ekonomistleri Hites Ahir, Nicholas Bloom ve Davide Furceri tarafından hazırlanan rapora göre, küresel ticaret belirsizlikleri, geçen 10 yılda görülenin yaklaşık 10 katına yükseldi.
IMF ekonomistleri bu gelişmeyi, "Belirsizliklerdeki artışın belirgin üretim düşüşlerine neden olduğunu gödük" diye nitelendirdiler ve şu değerlendirmeyi yaptılar:
"Öngörülerimize göre, yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan ticaret belirsizlekleri, 2019 yılı küresel ekonomik büyümeyi 0.75 yüzde puan düşürmeye yeteryi düzeyde."
Amerika kıtası ve Asya-Pasifik'in ABD ile Çin arasındaki ticaret  savaşından en çok etkilenen bölgeler olduklarının altını çizen IMF ekonomistleri, Afrika'nın ise en az etkilenen bölge olduğunu vurguladı.
IMF, Dünya Ticaret Bersizliği Endeksi'nin 20 yıllık yatay seyrin  ardından 2019 3'ncü çeyrekten itibaren yükselmeye başladığına işaret etti.



Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Para Fonu, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: DHA

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