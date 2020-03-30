IMF: Türkiye yardım istemedi
IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun acil yardım başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
30.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:17
IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun acil yardım başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Rusya, Ekonomi