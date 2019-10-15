Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı.

Türkiye için Nisan'da yayımlanan bir önceki 'Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2019 yılı için yüzde 2,5 daralma bekleyen IMF, Eylül ayında yayımlanan 'Madde 4' raporunda bu veriyi yüzde 0,25 büyüme olarak revize etmişti. IMF, bugünkü raporunda beklentisini yüzde 0,2 olarak açıkladı. IMF, 2020 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 3,0'e yükseltti.

IMF, Türkiye'de özel sektörün bilançolarının onarılması, ekonomik kurumların kredibilitelerinin ve bağımsızlıklarının yeniden tesis edilmesi için geniş kapsamlı ve açık şekilde tartışılmış bir politika planına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Fonun Türkiye için enflasyon tahmini de bu yıl için yüzde 17,5'ten yüzde 15,7'ye ve gelecek yıl içinde yüzde 14,1'den yüzde 12,6'ya çekildi.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye için işsizlik oranı beklentisini artıran IMF, bu yıl için yüzde 12,7'den yüzde 13,8'e ve 2020 için de yüzde 11,7'den yüzde 13,7'ye yükseltti.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YİNE DÜŞÜRDÜ

IMF,global ekonomi için büyüme tahminini ise bir kez daha düşürdü. Nisan ayında yayınladığı raporda global GSYH'nın bu yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin eden ve Temmuz'da bu beklentisini yüzde 3,2'ye indiren IMF, bugünkü raporda da büyüme 2019 tahminini yüzde 3,0'a çekti. IMF, 2020 yılı GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten 3,4'e revize etti.