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IMF ve Dünya Bankası'ndan yoksul ülkelerin borçlarını askıya alma çağrısı

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarstığı ortamda, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, zengin ülkeleri yoksul ülkelerin borç ödemelerini askıya almaya çağırdı.

25.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:41
IMF ve Dünya Bankası'ndan yoksul ülkelerin borçlarını askıya alma çağrısı
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarstığı ortamda, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, zengin ülkeleri yoksul ülkelerin borç ödemelerini askıya almaya çağırdı.Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, yeni tür koronavirüs salgınıyla daha iyi mücadele edilebilmesi amacıyla, hükümetlere dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerini askıya alma çağrısında bulundu.

Çarşamba günü yayınlanan ortak açıklamada, "Dünya Bankası grubu ve IMF, şu anda dünyanın gelişmekte olan ülkelerinin rahatlatılması ve finans piyasalarına güçlü bir sinyal gönderilmesi gerektiğine inanmaktadır" denildi. İki örgüt, 20 ülkeden "tüm resmi ikili kredi sağlayıcılarının, kendilerine müsamaha gösterilmesini isteyen IDA ülkelerinden borç ödemelerini askıya alma" çağrısına destek vermelerini istedi.

Dünya Bankası ve IMF, bu ülkelerin nasıl bir finansmana ihtiyaç duydukları ve borçlarının sürdürülebilir olup olmadığını ortaya koyacak bir analiz yapılmasını da istedi.

Sözkonusu adımla birlikte, aşırı yoksulluk şartlarında yaşayan dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı ülkelere yardım edilmesi amaçlanıyor. Bu ülkelerin çoğunluğu Sahara altı Afrika'da bulunuyor.

Sözkonusu ülkelerin, zengin ülkelerce finanse edilen düşük maliyetli Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) fonlarına erişimleri bulunuyor. Dünya Bankası-IMF açıklamasında, "Koronavirüs salgını muhtemelen IDA ülkeleri için ciddi ekonomik ve toplumsal sonuçlar doğuracak" ifadesine de yer verildi.

Dünya Bankası'nın parçası olan IDA, dünyanın en yoksul 76 ülkesi için en önemli mali yardım kaynaklarından biri. IDA kapsamında sözkonusu ülkelere, 30 yılı aşkın sürede geri ödenmek üzere, sıfır veya düşük faizli krediler veriliyor.

AFP/BÜ,JD,EC

(c)
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Kaynak: Deutsche Welle

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Koronavirüs, Ekonomi

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