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İMH üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına mama, yem ve su bıraktı.

09.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:21
İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için yaşam alanlarına mama, yem ve su bıraktı.
İMH Sancaktepe Derneği Sözcüsü Yunus Erdem, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Evde kal" çağrılarına halkın büyük oranda uyduğunu ifade eden Erdem, şöyle devam etti:
"Fakat bununla birlikte sokak hayvanları bu durumdan olumsuz etkilendiler. Bizler de ürettiğimiz bir projeyle sokak hayvanlarının yanında olmak istedik. Bu sistemde bir mamalık ve suluk mevcut. Sancaktepe ilçesinin 10 farklı noktasına yerleştirdik. Bizler ilk etapta mama ve suluklamızı doldurduk. Halkımızın bu projeye sahip çıkacağından şüphemiz yok."
Bunun haricinde "Sağlık Çalışanlarının Yanındayız" projesiyle de 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimi yaptıklarını kaydeden Erdem, yaklaşık 350 maskeyi geçen hafta üç devlet hastanesine ulaştırdıklarını belirtti. İMH üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Sancaktepe, Güncel, Haber

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