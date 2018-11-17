İmha' ve 'Çakıl'dan Kaçış Yok

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:07



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:07

Trabzon'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren 'İmha' ve 'Çakıl' isimli narkotik köpekleri uyuşturucuya geçit vermiyor.Son olarak Akçaabat ilçesinde bu iki narkotik köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konurken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.İlk olarak Akçaabat ilçesi Ortamahalle Zambak sokak ve Sungur Sokak ile yine aynı ilçeye bağlı Sertkaya, Solamanli Kümeevleri ve Doğanköy mahallelerinde yapılan istihbari çalışmalar ve adli makamlardan alınan arama kararına istinaden iki şüpheliye ait dört ayrı adreste KOM Şube Müdürlüğü, Akçaabat İlçe ve Pazarcık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Ö.A. (46) isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'İmha' tarafından evin samanlığında samanların altına gizlenmiş vaziyette bir adet hassas terazi, 2 çuval içerisinde 7 adet gazete kağıdına sarılı vaziyette ve 2 cam kavanoz içerisinde bir miktar esrar maddesi, evin eklentisinde güvercin beslediği odadaki sandığın içerisinde bir miktar esrar maddesi tespit edilerek el konuldu.E.A. (45) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise narkotik köpeği 'Çakıl' tarafından evin oturma odasında 3 adet kavanoz içerisinde bir miktar esrar maddesi, mutfakta bir adet kuru sıkı tabanca ve yatak odasında bir adet ruhsatsız av tüfeği ve komidinin arkasında beyaz kağıt içine sarılmış vaziyette bir miktar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Her iki aramalarda toplam 4 bin 152 gram esrar ele geçirilirken, şüpheliler Ö.A. ve E.A. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - TRABZON