02.07.2019 15:21
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İmkander'den LGBT eylemlerine tepki

İmkander

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere LGBT onur yürüyüşü adı altında yaptığı eyleme tepki gösterdi.

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere LGBT onur yürüyüşü adı altında yaptığı eyleme tepki gösterdi.

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere , LGBT'nin İstanbul 'da Onur yürüyüşü adı altında düzenlenen eylemlere tepki göstererek, 6284 sayılı yasanın değişmesi gerektiğini belirtti.

Bunun adının onur olamayacağını ifade eden Gökdere , "Onursuz insanlardan onur beklenmez. 6284 sayılı yasanın değişmesi gerekiyor. Her ne kadar bu yasa aile içi şiddete yönelik bir kanun gibi çıkarılmış olsa da aslında aileleri yıkmıştır. Bu yasayla beraber İstanbul sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Bu gelecek neslimizi ilgilendiren bir mesele haline gelmiştir. Bu Müslüman Türk halkının üzerinde oynanan bir oyundur. Bunun sebebi ise batının kendi aile yapıları bozulmuş, gençliği de ahlaki yönden çökmüştür. Batı bunu Türkiye 'ye nakletmeye çalışmaktadır. Biz Müslüman halk olarak buna karşıyız. Şuanda geçlerimizin üzerinde bir oyun oynanmakta buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep , İstanbul , Gökdere , LGBT , Güncel

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