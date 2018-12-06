İmkon'dan "Müteahhitlik Sektörü" Değerlendirmesi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:17



06 Aralık 2018 Perşembe 11:17

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, son fesih ve fiyat kıskacı başta olmak üzere sektörün yaşadığı sorunları tüm ilgililer ve yetkililerle hükümete aktardıklarını belirterek, "Türkiye'de müteahhitlik sektörü, yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan çıktı. Arz ettiğimiz sorunlarla ilgili düzenlemelerin bir an önce yasalaşması ve yürürlüğe girmesi sektör adına en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı da olan Tellioğlu, yazılı açıklamasında, inşaat sektörünün 250 alt sektör ve istihdam ettiği yaklaşık 3 milyon kişiyle ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu bildirdi.Tellioğlu, son 5 yıldır Türkiye'de müteahhitlik sektörünün yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan çıktığını ve batan müteahhit sayısının artmasından endişe ettiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar tüm ilgililer ve yetkililerle hükümetimize sektörün yaşadığı sorunları, son fesih ve fiyat farkı kıskacını aktardık." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici maddenin önemine işaret eden Tellioğlu, şunları kaydetti:"Yüklenici ve kamu menfaati açısından makul seviyede fiyat farkı verilerek işlerin bitirilmesinin, feshedilen işlerin daha sonra 2 kat fiyat farkı verilerek tekrar yaptırılmasının devlete maliyeti daha fazla olacağı gibi hizmet ve zaman kaybına yol açacaktır. Fesih olmayan, devam eden işlerle ilgili olarak yükleniciye, TEFE ve TÜFE oranında fiyat farkı ödenmesi kararnamesi çıkartılmasını öneriyoruz. Aciliyeti olmayan, fiyat farkı verilmeyen, yüzdesi düşük imalat seviyesinde tasfiye edilen işlerin, fesihten kısa süre sonra yüzde 30-50 fiyat artışıyla yeniden ihale edilmesi mağdur olan eski yüklenici ile kamu vicdanını inciteceğinden, bu işler tasfiye tarihinden en az 24 ay geçmeden tekrar ihaleye çıkartılmamalıdır."Tellioğlu, ağustos ayında yoğunlaşan kurdaki atağa da değinerek, "Kamu taahhüdü olan tüm müteahhitlerin, piyasada oluşan istikrarsızlık nedeniyle bir kısım malzemeleri bulamamaları, aşırı zamlar, kamudan alacaklarını zamanında tahsil edememelerinden kaynaklı finansal sıkıntılardan dolayı oluşan aksaklıklar, işin zamanında teslimiyle ilgili müteahhitlerimizi ve idareleri zor durumda bırakmıştır. İdarelerle yapılan sözleşmelere, bu sebepten mağdur olan firmalara 90 gün ek süre verilmelidir. Arz ettiğimiz sorunlarla ilgili düzenlemelerin bir an önce yasalaşması ve yürürlüğe girmesi sektör adına en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.