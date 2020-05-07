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İmmün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatırıldığı hastanede immün plazma tedavisi uygulanarak sağlığına kavuşan Kenan Çalış, alkışlar eşliğinde evine uğurlandı.

07.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:22
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle yatırıldığı hastanede immün plazma tedavisi uygulanarak sağlığına kavuşan Kenan Çalış, alkışlar eşliğinde evine uğurlandı.
Kastamonu Devlet Hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan ve immün plazma tedavisi uygulanan 59 yaşındaki Çalış'ın tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan Çalış, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Hastanenin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Veysel Garani Soylu, Kenan Çalış'ın Kovid-19 nedeniyle 16 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.
Çalış'ı yaklaşık 10 gün solunum cihazında takip ettiklerini anlatan Soylu, "Kenan bey, yoğun bakım için Kovid-19 ile mücadelemizde umut ışığı oldu. Yoğun bakımdan entübe olup çıkan hastalardan ilkiydi. Kenan bey sayesinde biz de Kovid-19 ile ilgili bir şeyler öğrendik. Daha cesaretli olduk." dedi.
Çalış ise tüm hastane personeline teşekkür ederek, "Hakkınızı helal edin, bana çok güzel baktınız. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu. İmmün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Güncel, Haber

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