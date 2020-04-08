İmmün plazma nedir? İmmün plazma tedavisi nasıl olacak? Aferez nedir?

Aferez nedir? İmmün plazma tedavi süreci nasıl olacak? 18-65 yaş arası, koronavirüs hastalığını geçirmiş ve kan verebilecek kişiler Türk Kızılayı'na hücre ve plazm bağışında bulunabilecek. Söz konusu hücre ve plazma içerisinde hastalığın tedavisinde etkili antikorlar yer alıyor. Bağışçı olabileceğini belirten raporla Kızılay aferez bağış noktalarına gidilerek onay formu alınır.

İMMÜN PLAZMA NEDİR?

Corona virüsü hastalığını yenenlerin kanından, hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde ve korunmasında kullanılması amaçlanıyor. Bu nedenle hastalığı atlatmış olanların hücre ve plazma bağışında bulunmaları gerekiyor.

Hastalığı geçirmiş ve sağlığına kavuşmuş kişilerde, virüsün vücuda girdiğinde oluuşturduğu bir antikor mevcuttur. Bu antikor insan plazmasında serum denilen kanın sarı sıvı kısmında bulunur. Söz konusu antikorlar kullanılarak üretilecek bir serum hastalığın tedavisinde kullanılacak.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NASIL OLACAK?

Kovid-19 tanısının ardından uygulanan tedavi ile iyileşen 18-65 yaş aralığında olup kan verebilecek, kan vermeye engel teşkil eden hepatit, HIV, spilis gibi hastalıkları bulunmayan kişilerin plazma bağışıyla tedavi uygulanacak.

İyileşen hastalardan Türk Kızılayı tarafından alınan kan plazmaları durumu ağır olan hastaların tedavilerinde kullanılacak. Plazmada yer alan 'immünglobulin' denilen antikorlar, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısı çeken ve durumu ağırlaşan hastalarda tedavi edici özellik taşıyor. Covid-19 salgınına yakalanan ve süreçten iyileşerek ayrılan hastaların kan bağışından önce 14 gün beklemeleri gerekecek. Bağışta bulunacakların öncelikle tekrar test yaptırması ve bu testin negatif sonuçlanması gerekiyor. Hemen sonrasında bağış yapmak isteyen kişi aldığı raporla birlikte Türk Kızılayın aferez bağış noktalarına giderek, kan vermede sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanı ile onay formu alacak.

İMMÜN PLAZMA TEDAVİ SÜRECİ

İmmün plazma tedavi sürecinde öncelikle, kişinin koronavirüsle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek. Hasta kişiye teadavi süreci uygulanacak ve koronavirüsten arınmış olacak. Sağlığına kavuştuktan sonra 14 gün beklemenin ardından plazma bağışından önce tekrar test yapıtıracak.

Negatif sonucu gösteren rapor alınacak, bağışçı Kızılay'ın aferez bağış noktalarına giderek, bağışçının kan vermesinde sakınca olmadığı tespit edilecek onay formu alınacak. Kan bağışçısının kanında bulunan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilecek. Alınan plazma için standart testler uygulanarak tedavi için ilgili hastanelere ulaştırılacak.

AFEREZ NEDİR?

Kan bağışçısından kanının, hasta için gerekli olan bölümünün alınıp, ihtiyaç duyulmayan bölümünün geri verilmesi işlemine verilen addır. Peki, Aferez işlemi nasıl gerçekleşir?

Trombosit aferez işlemi, kan bağışçı ile aferez cihazı arasında, hasta için gereken kan bileşeni elde edilene kadar devam eden bir kan alıp-verme işlemidir. Cihaz, bağışçının kanını küçük miktarlarda alarak gerekli olan trombositi ayırır ve kanın trombosit dışında kalan kısmı bağışçıya geri verir. Bu işlem cihazdan cihaza değişiklik göstermekle birlikte ortalama 45-90 dakika kadar sürer.