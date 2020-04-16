İMO Adana Şube Başkanı'ndan şantiyelere 'koronavirüs' uyarısı

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şantiyelerde gerekli önlemlerin alınmadığına işaret ederek, "İş yerlerinde ilgili kuralları ve tedbirleri aldırmakta zorlanan meslektaşlarımız, Odamıza başvurduklarında gerekli girişimlerde bulunacağımızdan asla kuşku duymamalıdır" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili yazılı açıklama yapan İMO Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, vaka ve ölüm sayısının yükselişe geçebileceği bir ayın içerisinde bulunulduğunun belirtilmesine rağmen durması gereken inşaat çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Çalışanların ekonomik ve sosyal hakları güvence altına alınmak kaydıyla inşaat çalışmalarının durdurulmasının, toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Aksungur, "Bu talebimizi ısrarla tekrarlamış olmamıza rağmen, çalışmaların durdurulması yönünde herhangi bir adım atılmadığı gibi devam eden şantiyelerde gerekli önlemler alınmadığını, denetim yapılmadığını görmekteyiz. Meslektaşlarımızın, işçilerimizin ve ailelerinin, toplumun sağlığı, birincil önceliğimizdir. Toplumsal yaşamı idame ettirecek alanlarda diğer meslek disiplinleri ile birlikte faaliyet gösteren mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, herkes kadar sağlıklı olmak zorundadırlar. Bu nedenle; gerek özel sektörde, gerekse kamu sektöründe ve kendi özel firmalarında çalışan saha mühendisleri, şantiye şefleri, proje müdürleri, yapı denetim çalışanları, kontrol mühendisi ve amirleri, iş güvenliği uzmanları ile sektörde çalışan tüm emekçiler, çalışmalar durdurulmadığı sürece yoğun risk altındadır" dedi.

TEDBİRLERE TAVİZSİZ UYULMALI

Aksungur, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Çalışmaya devam eden şantiyelerde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını, salgın önleme ve bulaştırmama tedbirlerini tavizsiz almak ve uygulatmak zorunluluktur. Bu kural ve tedbirlerin neler olduğunun, meslektaşlarımız tarafından çok iyi bilindiğine inancımız tamdır. İş yerlerinde ilgili kuralları ve tedbirleri aldırmakta zorlanan meslektaşlarımız, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubemize başvurduklarında gerekli girişimlerde bulunacağımızdan asla kuşku duymamalıdır. Meslektaşlarımız, çalışma hayatını sürdürmek durumunda kalıyorsa, İnşaat Mühendisleri Odası, her zaman olduğu gibi şimdi de yanında olacaktır. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte tedbirlere tavizsiz uyarak atlatacağımıza inanmaktayız."