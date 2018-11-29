İmo'dan Öğrencilere Kitap Desteği

29 Kasım 2018 Perşembe 10:15



29 Kasım 2018 Perşembe 10:15

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu, sosyal ve kültürel sorumluluk projeleri kapsamında Şehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu öğrencilerine kitap desteğinde bulundu.İMO Gaziantep Şubesi tarafından, "Bir Kitap Bir Umut" sloganıyla toplanan kitaplar, düzenlenen törenle Şehit Polis Mehmet Çelik İlkokulu'na teslim edildi. Kitap teslim törenine katılan İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve şube yönetim kurulu üyeleri, çocuklarla aynı sıralara oturdular ve sohbet ettiler."Eğitim önceliğimizdir"İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen kitap toplama kampanyasına destek veren üyelere teşekkür etti. Çeliktürk, "Eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Bir taraftan meslek içi eğitim programları ile üyelerimizin teknik ve mesleki bilgilerini artırırken, diğer taraftan da geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı."Aydınlık bir gelecek için"Çeliktürk, konuşmasının devamında, "Çocuklarımız geleceğimizdir. En büyük yatırım da çocuklarımıza yani geleceğimize yapılan yatırımdır. Çocuklarımız için, ülkemiz için daha aydınlık bir gelecek kurabilmenin ancak okumakla mümkün olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimize daha iyi imkanlar sağlarsak onlarında bunu başarıyla taçlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP