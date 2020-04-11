Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak

İmperteks kumaşı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından yapılacak ithalatta, bu yıl sonuna kadar ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

11.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:00
İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
İmperteks kumaşı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayiciler tarafından yapılacak ithalatta, bu yıl sonuna kadar ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yalnızca imperteks kumaşları ithalatında 5 milyon metrekare için ilave gümrük vergisi oranı sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı açıldı. Bu eşyayı, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayicilerin, tarife kontenjanı kapsamında yapacakları ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
Karar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.
Öte yandan tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile kontenjanın dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Ekonomi
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Ekonomi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
İkinci el araç satışları Mart’ta frene bastı Ekonomi
İkinci el araç satışları Mart'ta frene bastı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Türkiye’ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Ekonomi
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Ekonomi
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Haberler ›› Ekonomi ››İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:00: İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak - Ekonomi 08:31: Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi - Magazin 08:16: Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu - Haber 08:08: Kara yollarında durum - Ekonomi 05:02: Toparlanma ikinci yarıda başlayacak - Ekonomi 05:02: 'Sokağa çıkma yasağı bizi kaosa götürür' - Ekonomi 04:52: İşsizlik ‘tarihi yıl’a yüzde 13.8'le başladı - Ekonomi 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi