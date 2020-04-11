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İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi alınmayacak

Genellikle bez çanta yapımında kullanılan imperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

11.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:40
İmperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi alınmayacak
Genellikle bez çanta yapımında kullanılan imperteks kumaş ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yalnızca imperteks kumaşları ithalatında 5 milyon metrekare için ilave gümrük vergisi oranı sıfır olacak şekilde tarife kontenjanı açıldı. Bu eşyayı, üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayicilerin, tarife kontenjanı kapsamında yapacakları ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.
KARAR 31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK.
İmperteks kumaşın kullanım alanları oldukça geniş. Su geçirmez ve dayanıklı olması sebebiyle bez çanta, plaj çantası, beach minderi ve şezlong minderi yapımında kullanılabilir. İmperteks kumaş çanta sadece plajda değil, gündelik yaşamda da sıklıkla kullanılan bir aksesuar olarak göze çarpıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Güncel
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