Imran Khan: "Pakistan'da Teröristlere Yer Yok"

Kaynak: İHA

Pakistan'ın Ceyş-i Muhammed örgütü ile hiçbir bağlantısı olmadığını belirten Başbakan İmran Khan, ülkede teröristlere yer olmadığını belirtti.Pakistan Başbakanı İmran Khan, ülkesinin terör ile mücadele konusundaki çabaları hakkında açıklama yaptı. Pakistan'da teröristlere yer olmadığını belirten Khan, Hindistan'ın, Pulwama bölgesindeki saldırılardan sorumlu tuttuğu Ceyş-i Muhammed örgütü ile hiçbir bağlantıları olmadığını yineledi.Khan, "Onlara zaten göz açtırmıyoruz. Onların yapılanmalarını zaten dağıttık" ifadelerini kullandı. Tartışmalı Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde, Hindistan Güvenlik Güçleri mensubu 40 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı hakkında da konuşan Khan, bunun Hindistan'da yaklaşan seçimler ile ilgili olabileceğini belirtti. Khan, "Seçimlerden önce bir şeyler olabileceği konusunda hala endişelerim var. Pulwama saldırısı gerçekleştirildiğinde, Modi hükümetinin savaş histerisi inşa etmeye çalıştığını hissettim. Hindistan halkı şunu fark etmeli ki bu akabinde gelen seçimler ile alakalı" dedi. - İSLAMABAD