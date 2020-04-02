Imran Louza'nın FC Nantes Formasıyla En İyi Anları
FC Nantes altyapısından yetişen Fransız orta saha oyuncusu Imran Louza, Kanaryalar'ın formasını giydiği 31 maçta toplamda 5 gol attı. Louza'nın FC Nantes formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
FC Nantes altyapısından yetişen Fransız orta saha oyuncusu Imran Louza, Kanaryalar'ın formasını giydiği 31 maçta toplamda 5 gol attı. Louza'nın FC Nantes formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout