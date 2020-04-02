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Imran Louza'nın FC Nantes Formasıyla En İyi Anları

FC Nantes altyapısından yetişen Fransız orta saha oyuncusu Imran Louza, Kanaryalar'ın formasını giydiği 31 maçta toplamda 5 gol attı. Louza'nın FC Nantes formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
FC Nantes altyapısından yetişen Fransız orta saha oyuncusu Imran Louza, Kanaryalar'ın formasını giydiği 31 maçta toplamda 5 gol attı. Louza'nın FC Nantes formasıyla en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Imran Louza’nın FC Nantes Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout



Etiketler: Nantes, Spor
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Haberler ›› Spor ››Imran Louza'nın FC Nantes Formasıyla En İyi Anları - Spor
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