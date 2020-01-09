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İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

SİVAS'ın İmranlı ilçe merkezinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

09.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:30İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

SİVAS'ın ilçe merkezinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde temizlik çalışması yaptı.

İmranlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Açıl'ın talimatıyla ekipler, ilçede yolların açık kalması, ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, ilçe merkezinde yer yer 50 santimetreyi bulan karları temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Öte yandan, özellikle köylerden gelen müşterilere hizmet veren bazı esnaf, kış nedeni ile müşteri sayısı azaldığı için mart ayına kadar kepenk kapattı.? genelinde 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Müdürlüğü, İmranlı, Sivas, Güncel

Kaynak: DHA

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