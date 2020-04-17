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İmsak nedir? İmsak ne zaman başlar? İmsak vakti nedir? İmsak nasıl belirlenir? Oruç imsak vakitleri!

Ramazan ayı geldi, müslümanlar oruç tutacak ve imsak vakitlerine göre oruçlarını bozacaklar. Herkesin merak ettiği sorulardan birisi imsak nedir ve imsak nasıl belirlenir? Soruların yanıtları haberimizde.

17.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:15
İmsak nedir? İmsak ne zaman başlar? İmsak vakti nedir? İmsak nasıl belirlenir? Oruç imsak vakitleri!

Mübarek ay, on bir ayın sultanı Ramazan-ı şerif geldi. İnananlar bu aydan bereketl, feyizli ve sıhatli şekilde faydalanmak için oruç tutacak ve niyet edecekler. Yüce Kuran'ın indirildiği geceyi içinde barındıran, Allah'ın ye'yüzüne bereket ve sıhat gönderdiği bu ayda vatandaşların merak ettiği sorulardan biri olan imsak nedir ve imsak vakti nasıl belirlenir sorularını araştırdık ve sizler için derledik.

İMSAK NEDİR?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

İmsak nedir? İmsak ne zaman başlar? İmsak vakti nedir? İmsak nasıl belirlenir? Oruç imsak vakitleri!
RAMAZAN 2020 İMSAK NEDİR

İMSAK VAKTİ NASIL BELİRLENİR?

Sabah namazının ilk vakti ve oruç tutacak kimse için imsak yani oruca başlama vakti fecr-i sâdığın doğuşu iledir. "Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun!" (Bakara 2/187) ayeti imsak vaktinin, fecr-i sadıkın doğuşuyla başladığının delilidir. Fecr-i sadık, güneşin doğu ufkuna yaklaşması sebebiyle ufukta beliren yatay beyazlıktır ki, Türkçede şafağın sökmesi veya tan yerinin ağarması olarak karşılık bulmuştur.

Günümüzde şehir hayatının ufku gözlemeyi zorlaştırması, şehir ışıklarının sağlıklı bir gözlem yapmaya engel oluşu, gözlem yapılan yerin yüzey yapısının uygun olmaması, hava kirliliği veya atmosferik hava şartları gibi birçok neden, fecr-i sadıkın doğuşunu bireysel gözleme dayanarak tespit etmeyi güçleştirmiş, güneş, dünya ve ayın hareketleri başta olmak üzere gök ve ufuk olaylarını takip ve tespitte bilimsel verileri ve teknolojiyi kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Yüce Allah'ın evrene koyduğu şaşmaz denge de (En'am 6/96; Fatır 35/13; Yasin 36/38-40;Kamer 54/49) esasen bunu öngörmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, imsak vaktinin başlangıcı olarak bilimsel bir ölçüt olan astronomik tanı yani güneşin ufkun altında 18° ye yaklaşmasını esas almaktadır. Buna göre sabah şafağının başlangıcı, güneşin 18° ufka yaklaşma vakti olarak tespit edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vaktini belirlemede esas aldığı, dolayısıyla oruç tutulması gereken süre için belirlediği ölçü, İslam âleminin yaklaşık olarak tamamı tarafından benimsenmekte ve tatbik edilmektedir.

Etiketler: Kuran-ı Kerim, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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