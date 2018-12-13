İmsiad'dan Vali Canbolat'a Ziyaret

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç ile beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan ve derneğin yapısı hakkında Vali Cabolat'a bilgiler veren İMSİAD Başkanı Andıç, "İMSİAD, inşaat müteahhidi ve inşaat malzemeleri üreten sanayici üyeleri ile sektörün, sorunları ve gereksinimlerini belirleyerek, çözüm üretmek amacıyla tespitlerini ilgili makamlara iletip üyelerinin ve sektörün sözcüsü olan önemli bir STK'dır" dedi.

İMSİAD'ın yerel, ulusal ve gerektiğinde uluslararası kurumlar ile işbirliği yaparak, üyelerinin ve sektörün ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına ve gelişmesine katkıda bulunduğunun altını çizen Mustafa Andıç, "İMSİAD üyelerinin önceliği, her zaman insanların uygun binalarda yaşamaları ve güvenlikleri olmak koşuluyla, çevresel duyarlılıklarını da göz önünde bulundurarak, insanların yaşam kalitesi ve konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır" diye konuştu.

İMSİAD'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Canbolat, kendisine ziyarette bulunan Yönetim Kurulu nezdinde tüm İMSİAD üyelerine başarılar dileyerek, Bursalılık çatısı altında, Bursa markasını daha da güçlendirmek için ortak organizasyonlar yapılabileceğini belirtti.