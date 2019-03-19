İmsiad İle Müteahhitler Yerli Sanayicilerle Buluşuyor, İthalat Azalıyor

Sektöre ve üyelerine daha çok fayda sağlama adına belli periyotlarla düzenlenen Buluşmaların son adresi, 37 yıldır ulusal ve uluslararası arenada global standartlarda komple paket asansör ve asansör komponentleri üreten HAS Asansör oldu.

Çok sayıda İMSİAD üyesinin katılımıyla gerçekleşen buluşmada; İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, HAS Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Şekerci, HAS Asansör Genel Müdürü Hüseyin Keşanlı, CE Mühendislik Genel Müdürü Cem Bozdağ, Ar-Ge Müdür Yardımcısı Şamil Çahal ve Üretim Müdürü Yasin Üskül yer aldı.

Program, konferans salonunda Has Asansör yetkililerinin sunumuyla başladı. Firma yetkililerinden üretim kapasitesi, ticaret hacmi, üretim teknikleri ve ürün çeşitleri hakkında bilgi alan İMSİAD üyeleri, daha sonra üretim bölümünde ve üretim ürünlerin sergilendiği alanda incelemelerde bulundu.

"İnşaat söz konusu olduğunda Bursa kendine yeter"

Programda konuşan ve 'İnşaat söz konusu olduğunda Bursa kendin yeter' diyen İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, müteahhitleri yerli ürünlere teşvik etmek için çalıştıklarının altını çizdi. Andıç sözlerini şöyle sürdürdü: "Temennimiz odur ki, bir ürün İMSİAD üyemiz tarafından üretiliyor veya satılıyorsa öncelikle onu tercih etmenizi özellikle istirham ediyoruz. Ama tabi ki, tercih edebilmek için önce bilmemiz, bunun için de birbirimizi tanımamız gerekmektedir. Bu çerçevede İMSİAD olarak bugün HAS Asansör gibi kıymetli sanayicilerin ev sahipliklerinde düzenlediğimiz Sanayici-Müteahhit Buluşmaları'nı ve üyelerimizin birbirleri arasındaki ticareti arttırmaya dönük diğer tüm çalışmaları son derece önemsiyoruz."

"Müteahhitlik yasasını önemsiyoruz"

Deprem yönetmeliğinden, yapı denetim yönetmeliğine, şantiye şefi yönetmeliğinden müteahhitlerin sınıflanması ve kayıtlarının tutulmasına dair yönetmeliğe kadar sektörü ilgilendiren pek çok önemli yönetmelikte değişiklikler olduğunu ifade eden Andıç, "Malumunuz olduğu üzere, son yıllarda birçok farklı sektörden inşaat sektörüne bilinçsiz girişler yaşandı. Dolayısıyla bu bilinçsiz girişler sektörde kontrolsüz bir büyümeye sebep oldu. Bunun önünün bir şekilde alınması için müteahhitlik yasasını önemsiyor ve sektöre bilinçsiz girişleri önlemesi bakımından önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Yapı denetim ve diğer yönetmelik değişimleri hakkında da, her biri için yeni ofisimizde sektörel paydaşlarımızla ortak bilgilendirme toplantıları da yapacağız. Gündemi takip ederek işlerimizi geliştirmeye ve sektörümüze faydalı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İnşaat dediğimiz zaman inşaatın yan sanayisini de düşünmek gerekiyor"

HAS Asansör adına konuşan CE Mühendislik Genel Müdürü Cem Bozdağ da şunları söyledi: "İnşaat sektörü ülkemizin büyümesindeki ve gelişmesindeki en önemli ve etkin sektörlerden biridir. İnşaat dediğimiz zaman inşaatın yan sanayisini de düşünmek gerekiyor. Bu yan sektörlerden biri de asansör sektörü. Buradan hareketle, inşaatlarınızda kullanmış olduğunuz asansörler nasıl yapılıyor, nerede imal ediliyor, imalat süreçleri nelerdir sizlere anlatmak ve fabrikamızı üretim sahamızı göstermek istedik."

" Türkiye'de asansör sektöründe yerli sermayeye sahip ilk AR-GE Merkezine sahibiz"

Ar-Ge Müdür Yardımcısı Şamil Çahal da HAS Asansör'e dair bilgileri konuklarla paylaştı. Çahal ise, "17 bin 500 metrekare üretim alanı, 150'den fazla uzman kadrosu, yıllık 2200 komple asansör üretimi, yurt dışı temsilcilikleri ve 70'den fazla ülkeye ihracat kapasitesiyle ulusal ve uluslararası kalitede üretim yapıyoruz. Türkiye'de asansör sektöründe yerli sermayeye sahip ilk AR-GE Merkezine sahibiz. Bursa genelinde 44'üncü, ülke genelinde de 307'nci Ar-Ge Merkeziyiz. Bilim ve Sanayi Bakanlığının Asansör Sektör raporlarına göre 2018 yılında 160 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Firmamız bu ihracatın tek başına 21 milyon dolarına katkı sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, günün anısına HAS Asansör Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Şekerci'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Bültenler