İmsiad Ve Zingat'tan 'DİJİTAL' İşbirliği

MSİAD Dernek Merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte, imalatta ve satışta çağı yakalamanın önemine dikkat çekerek, "Global anlamda yaşanan dijital dönüşüme seyirci kalamayız" şeklinde konuştu.

İMSİAD, sektörün en önemli dijital bilgi ve pazarlama platformlarından Zingat.com ile dev bir anlaşmaya imza attı. İMSİAD Üyesi 200 firmayı da kapsayan bu önemli anlaşma, Bursa inşaat sektörünü pazarlama ve dijital pazarlama noktasında ileriye taşımayı amaçlıyor. Özellikle Bursalı müteahhit firmaları dijital dönüşüme hazırlayacak olan bu anlaşmayı oldukça önemsediklerini ifade eden Başkan Mustafa Andıç, "Dünya ve teknoloji hızla gelişiyor. Buna bağlı olarak pazarlama şekilleri de gün ve gün değişiyor. Bu durum inşaat sektöründe de aynı. O halde sektör temsilcileri olarak bizler de bazı alışkanlıklarımızdan kurtulmalı, bu gelişime ve dönüşüme adapte olmalıyız" dedi.

"Çağı yakalamalıyız"

Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte, imalatta ve satışta çağı yakalamanın önemine de dikkat çeken Mustafa Andıç, "Ben bu anlaşmanın Bursalı müteahhit firmalar açısından oldukça önem arz ettiğini düşünüyorum. Gelişen ve değişen teknoloji bizleri hem üretimde, hem de pazarlamada farklı yöntemlere doğru sürüklüyor. Alışkanlıklarımızı artık bir kenara koymalı ve sektörün geleceği adına adımlar atmalıyız çünkü global anlamda yaşanan dijital dönüşüme seyirci kalamayız" diye konuştu.

Aylık 7 milyon ziyaretçi…

İMSİAD ile yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Zingat.com CEO'su Ahmet Kayhan ise, "Emlak. Bilgi. Güven." sloganıyla yola çıkan Zingat.com'un bugün 7 milyonun üzerinde aylık ziyaretçi alan ve 15 bine yakın emlak danışmanı üyeliğine sahip bir platform olduğunu söyledi. İMSİAD ile Zingat.com'un çok ciddi bir işbirliğine imza attığını da kaydeden Kayhan, "İki tarafa da önemli faydalar sağlayacak bir çalışmanın içine girdiğimizi düşünüyorum. Hem İMSİAD, hem de Zingat.com için hayırlı olmasını diliyorum. Ben kendi adıma şunun sözünü açıkça veriyorum; biz bu anlaşmanın sonrasında da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.