İMSİAD Yönetimi Geleceğin Otopark Sistemlerini İnceledi

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, SanPark Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'i ziyaret ederek, hem SanPark'ın sunduğu yeni nesil otopark sistemleri hakkında bilgi aldılar, hem de üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı yakaladılar.

" Bursa'dan böyle bir firma çıkması bizleri sevindiriyor"

Şehirleşme ve nüfus artışıyla beraber, şehirlerdeki araç sayısının arttığına dikkat çeken İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, "Otopark sorunu, günümüzde şehirlerde yaşayan insanların en büyük sıkıntılarından biri. İnsanlar trafikte geçirdikleri sürenin, 20 dakikasını otopark bulmak için harcıyorlar ve bazı zamanlarda insanlar arasında otopark yüzünden tatsızlıklar yaşanabiliyor. Bu anlamda SanPark'ın sunduğu yeni nesil otopark çözümlerini yakından takip ediyoruz. Bu sistemlerin büyük şehirlerdeki otopark sorununa önemli çözümler sunacağını düşünüyoruz. Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren SanPark'ın Bursalı bir firma olması da bizleri ayrıca sevindiriyor. Umuyoruz ki, İMSİAD olarak SanPark ile gelecekte işbirliklerine imza atar ve bu otopark sistemlerinin Bursa'da daha da yaygın olarak kullanmasını beraberce sağlarız" dedi.

"İnsanlara konforlu bir yaşam sunmak için çalışıyoruz"

İMSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifadece SanPark Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de, "1998 yılında kurulan şirketimiz, 21 yıllık otopark sistemleri tecrübesine sahip. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren en büyük firmalardan biriyiz. 56 ülkeye ihracat gerçekleştirerek, insanlara konforlu bir yaşam sunmak amacıyla çalışıyoruz" diye konuştu.

İMSİAD Yönetim Kurulu Üyelerine SanPark fabrikasını da gezdiren SanPark Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ile bir toplu fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.

Kaynak: Bültenler