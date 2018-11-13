Beşiktaş'ta TL'yi Kabul Etmeyen Tolgay Arslan Kadro Dışı Kaldı

Tolgay Arslan ile Beşiktaş Kulübü arasındaki problemler etli pilav krizi ile sınırlı değil.

Yıldız futbolcu kısa süre önce UEFA'ya gönderilen kulüpten alacağı olmadığına dair resmi belgeye imza atmayı reddetmişti. Biriken alacakları yüzünden borçsuzluk belgesini imzalamayan Tolgay, içerideki parasını tahsil edebilmek için ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

TÜRK LİRASI'NI KABUL ETMEDİ: BANA EURO ÖDEYİN

Bu davranışlarıyla Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin tepkisini çeken Tolgay Arslan, 2022'ye kadar uzattığı sözleşmesinin euro kurundan, Türk lirasına çevrilmesine de yanaşmıyor. Yöneticilerin konuyla ilgili taleplerini geri çeviren 28 yaşındaki futbolcu, kendisine euro üzerinden ödeme yapılmasına devam edilmesini istiyor. Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan'ın mevcut sözleşmesinin TL'ye çevrilmesini kabul etmediğini doğruladı.

"KARARNAMEYE HERKES UYMAK ZORUNDA"

Milliyet'in konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu Kavalcı, "Bilindiği gibi yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yabancı oyuncular dışındaki tüm futbolcuları kapsıyor. Bir kararname çıktı ve herkes buna uymak zorunda. Tolgay Arslan'la Türk lirasına geçiş için henüz anlaşma sağlayamadık. İlerleyen günlerde bütün oyuncularımızla anlaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.