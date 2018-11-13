13 Kasım 2018, 08:25
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Beşiktaş'ta TL'yi Kabul Etmeyen Tolgay Arslan Kadro Dışı Kaldı

Beşiktaş'ta sözleşmesinin Türk Lirası'na çevrilmesini istemeyen Tolgay Arslan, "Bana euro ödemeye devam edin" deyince kadro dışı kaldı.

Tolgay Arslan ile Beşiktaş Kulübü arasındaki problemler etli pilav krizi ile sınırlı değil.

Yıldız futbolcu kısa süre önce UEFA'ya gönderilen kulüpten alacağı olmadığına dair resmi belgeye imza atmayı reddetmişti. Biriken alacakları yüzünden borçsuzluk belgesini imzalamayan Tolgay, içerideki parasını tahsil edebilmek için ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

TÜRK LİRASI'NI KABUL ETMEDİ: BANA EURO ÖDEYİN

Bu davranışlarıyla Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin tepkisini çeken Tolgay Arslan, 2022'ye kadar uzattığı sözleşmesinin euro kurundan, Türk lirasına çevrilmesine de yanaşmıyor. Yöneticilerin konuyla ilgili taleplerini geri çeviren 28 yaşındaki futbolcu, kendisine euro üzerinden ödeme yapılmasına devam edilmesini istiyor. Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan'ın mevcut sözleşmesinin TL'ye çevrilmesini kabul etmediğini doğruladı.

"KARARNAMEYE HERKES UYMAK ZORUNDA"

Milliyet'in konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu Kavalcı, "Bilindiği gibi yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yabancı oyuncular dışındaki tüm futbolcuları kapsıyor. Bir kararname çıktı ve herkes buna uymak zorunda. Tolgay Arslan'la Türk lirasına geçiş için henüz anlaşma sağlayamadık. İlerleyen günlerde bütün oyuncularımızla anlaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR (26)
MUTLU ŞEY : Papazı verdiniz ya,tolgay a kurban olun siz
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ZABIT KATİBİ: babanda seni euro ile büyüttü zaten
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AB: Tolgay ve Oğuzhan''a geciken ödemeleri için gün verilmiş ve vadedilen tarihte yine ödeme yapılmamış, Tolgay'' da TFF ye şikayette bulunmuş, dünkü haberler böyleydi, bundan sonraki haberlerin hepsi yalan gibi gözüküyor, hani bir kaç yıl önce Q7 birilerin üzerine işedi diye haber yapıp gönderilmişti. Şimdi Tolgay da sıra anlaşılan, biriyle sözleşme yaptıysan o şartlara uymak zorundasın işine gelmiyorsa sözleşme fesih şartlarıyla gönderirsin, milletin önüne atmak nedir adamı,
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ZEYNEBİM İSTANBULLU: bu ülke nin parasını kabul etmeyen lede sıkıntı var
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  • KAMİLİM ÇORUMLU : türkçe yazmayı bilmeyenlerde ise daha büyüğü
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