İmza Öncesi TRT 1'de Pelin Çift Konuğuydu!

Binbir derde deva Reyhan ve Arpa Şerbeti, Telbine çorbası ve çimlenmiş buğday ile geçmişten günümüze tamamlayıcı tıbbın önemli araştırmacı yazarlarından Nuray Karpuzcu, önceki gün TRT1 de Pelin Çift sunumuyla İyi Fikir programına canlı yayın konuğuydu. Önceki haftalarda da yayınlara konuk olan Nuray Karpuzcu TRT1 televizyonun santrallerini kilitledi. Binlerce mesaj, telefon ve sosyal medyadan DM yağmur oldu yağdı.

TRT İstanbul Ulus stüdyolarında yapılan canlı yayın çekime #MaraşGezgin Eyüp Kadir Kılcı da ekibi ekibiyle birlikte katılarak Kahramanmaraşlı yazarımızı yalnız bırakmadı.

İstanbul Tüyap Kitap fuarında 11 Kasım Pazar günü Hayat Yayınları standında okurlarıyla buluştu.

Her yıl İstanbul Kitap Fuarına katılan araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu okurlarının yoğun sevgisiyle karşılaştı… İlim öğrendiği hocası Aidin Salih'in vefat yıldönümünde hocasına TRT1 ekranlarında ve kitap fuarında okurlarıyla dua etti, rahmet okudu.

BU BİR AHDE VEFA!

Tamamlayıcı tıp ilmi eğitimi aldığı değerli hocası Aidin Salih'e ahde vefa borcu olduğunu ifade eden yazar Nuray Karpuzcu, İstanbul Üsküdar da bulunan Doğal Sağlık Derneğinde halka her ay ücretsiz seminer veriyor. Önceki gün yine Doğal Sağlık Derneğinde Aidin Salih hocanın ölüm yıldönümü haftasında halka ücretsiz seminer verdi. Dernek merkezinde verilen seminere halk yine yoğun ilgi gösterdi. Salona sığmadı. Dernek merkezinin merdivenlerine kadar oturacak yer kalmadı. Seminere katılanlar ile birlikte alternatif tıp diye adlandırılan Tamamlayıcı Tıbbın önemli değerlerinden Aidin Salih ruhuna dua okudular.