İmzaladığı Senet Yüzünden İcralık Oldu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, evini satmak istediği kişinin kendisini senetle dolandırdığını öne süren ev sahibi, savcılığa şikayette bulundu.
İyi niyetinin kurbanı olduğunu öne süren 57 yaşındaki Cem Öztekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl teknesini satmak için internete ilan verdiğini ve tekneye, kendisini İstanbul
Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak tanıtan U.B'nin talip olduğunu ve satışı yaptıklarını söyledi.
Bu kişiye Milas
'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinin de satılık olduğunu söylediğini ifade eden Öztekin, "Evin temiz kağıtlarını almak için emlak vergilerini ödememiz gerekiyordu. Bu kişi 2 bin 200 küsur liralık borcu ödedi ancak tapu dairesinde teftiş yapıldığı için o gün satış işlemi gerçekleşmedi." dedi.
U.B'nin İstanbul'a döndüğünü ve kendisini sürekli aradığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu:
"Bu kişi evi almak için yeniden geldi ancak evi senetle alacağını söyleyince ben vazgeçtim. Komiser kimliği de taşıyan bu kişi benden evin borçlarına karşı ödediği miktarı geri istedi. Yanımda nakit olmadığı için iki üç hafta içinde parasını ödeyeceğimi söyledim. Bunun için senet yapalım dedi, ben de 'tamam' dedim. Bu sırada 2 bin 200 küsur liralık borcu kuruşları dahil olmak üzere senetteki lira bölümüne yazdı. Ben 'Bu miktarı yanlış yere yazdın' dememe rağmen 'Onu ben düzeltirim' dedi. Ben de o sırada boşluğa düşerek senedi imzaladım. Ertesi gün olaydan kuşkulanarak savcılığa gidip 'dolandırıcılık' iddiasıyla şikayetçi oldum. Benim adıma imzalarımı kopyalayarak 250 bin 920 liralık başka sahte bir senet düzenlenmiş. Benim adıma tebligatlar daha önce oturduğum adrese gelmiş. Ben bu olayı yaklaşık 10 ay sonra Bakırköy
İcra Dairesi'nden gelen icra tebligatıyla öğrendim. Senedin sahte olduğuna ilişkin de şikayetçi oldum."
İstanbul,Bodrum,Muğla