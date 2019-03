İmzalanan Protokol Kapsamında 560 Fidan Dikildi

Kaynak: İHA

Karabük'te 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan "Ormancılık Haftası" kutlamaları kapsamında Zobran Köyünde fidan dikim töreni düzenlendi.Adalet Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" ve 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan "Ormancılık Haftası" kutlamaları kapsamında Zobran Köyünde fidan dikim töreni düzenlendi.Törene Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Rıfat ataş, T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Ali Çağlayan, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve cezaevi müdürlüğü personeli katıldı.Törende kısa bir konuşma yapan Vali Gürel, Karabük'ün yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Ormanın yeşilliğinin ne kadar önemli olduğunu hayatımızın her anında sürekli bir yeşilliği arzu ettiğimizi hep beraber biliyoruz ve bunun içinde gayret sarf ediyoruz. Bakılması gereken, bakmazsak bir müddet sonra azalacağını ve yok olacağını da biliyoruz. Karadeniz ve Ege Bölgelerimizde çok yoğun ormanlarımız var ama bazı yörelerimizde yeterince ormanımız mevcut değil. Hem orman emvalini arttırmak hem de etrafımızı yeşillendirmek, güzelleştirmek adına yapılan her faaliyetin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün aynı zamanda baharın başlangıcı, Nevruz Bayramını kutluyoruz. Nevruz Bayramını kutlayan bütün Türk Cumhuriyetlerinde ki ve ülkemizdeki yurttaşlarımızı kutluyorum. İnşallah bolluk bereketlik içerisinde hepimiz güzel bir yıl geçiririz. Orman Haftası olması münasebetiyle de inşallah ülkemiz yeşillik, bolluk, bereketli bir ülke olur, bizlerde biraz sonra dikeceğimiz ağaçlarla da katkıda bulunmuş oluruz. Hayırlı, uğurlu olsun, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından Vali Fuat Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz tarafından fidan dikimi yapılarak can suyu verildi. İmzalanan protokol çerçevesinde 500 adet kuşburnu, 40 adet dut ve 20 adet ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu. - KARABÜK