İmzalar Çocuklar İçin Atıldı

23 Kasım 2018 Cuma 14:54



23 Kasım 2018 Cuma 14:54

Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar projesinin 2'inci aşamasının çalışmaları kapsamında, cezaevinde yaşayan çocuklar için açık hava kum havuzları ve oyun alanlarının yapılabilmesi için protokol imzalandı.Protokol, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Hulusi Şentürk ve Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciği (TÜGVA) Başkanı Fatih Sert arasında imzalandı. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, "Proje kapsamında Eskişehir H Tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumu'nda kalan suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ile hükümlü olarak kalan 15-18 yaş grubu gençlerin yeniden hayata kazandırılması, bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu proje ile çocukların sosyal hayatlarına katkı sağlayarak motive etmek, kalıcı çözüm politikalarıyla bu bireylerin günlük yaşam şartlarını iyileştirmek ve kurumlar arası işbirliği yapılarak, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle UNICEF Çocuk Hakları Bildirgesi'ne göre yüksek fayda içeren aktivite çalışmalarını yürütmek amaçlanmıştır. Projenin 2'inci aşamasında 0-6 yaş grubu çocukların yaşadığı alanlar çocuk ruhuna uygun dizayn edilerek; kreş düzenlemesi ve kum oyun parkları hazırlanacaktır. Böylece bu çocukların için açık alanda zaman geçirecek eğlendirici ve motive edici kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesi ile dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılması, sosyal ve ruhsal yönden motive edilerek bu tür bireylerin hayat öyküleri iyileştirilecektir" dedi.Bilge, projenin ilk aşamasında projede gönüllü ortaklar ile Eskişehir H Tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumu'nda kalan 0-6 yaş grubu çocuklara resmi ve dini bayramlarda özel etkinlikler düzenlenerek onların hayatlarına sıcak ve keyifli saatler katıldığını ve bu çalışmalardan çok güzel ve olumlu geri dönüşler alındığını belirtti. - ESKİŞEHİR