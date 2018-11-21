'İmzamızın Arkasındayız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , üyelik başvuruları kabul edilmeyen Galatasaray Lisesi mezunlarının gönlünü almak için harekete geçti.

Cengiz önceki gün her dönemden 2'şer kişi ile bir araya gelerek neden üyeliklerin kabul edilmediğini açıklamaya çalıştı. Savcı ve hakimlerle konuştuğunu, imzalarla ilgili sıkıntılar olduğunu anlatan Cengiz'in "Ancak üzülmeyin. Sizlerin yerine de çok değerli kişiler Galatasaray'a üye olacak. Seneye referans imzaları konusunda biraz daha hassas da davranırsınız" dediği bildirildi.

Cengiz'le konuşan genç üyeler ise imzaların arkasında durarak, "Bizler imzalarımızın arkasındayız. Referanslarda imzaları olanların beyanları da ortada" yanıtını verdiler. Sonuçta da Mustafa Cengiz'in gönül alma hamlesi başarısız oldu.