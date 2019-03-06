İnadına Adalet, Kardeşlik, Beraberlik, Hukuk Diyeceğiz"

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu kadim coğrafya, bu eşsiz medeniyet birlik ve beraberlikle ilelebet payidar kalacak. Bölmeye, parçalamaya niyet eden hiçbir odak muvaffak olamayacak inşallah. Onların nefret söylemlerine karşı inadına adalet, inadına kardeşlik, inadına beraberlik, inadına hukuk diyeceğiz. Güçlü, aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz." dedi.Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, beraberinde AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve partililerle Dicle ilçesine geçti.AK Parti Dicle Belediye Başkan Adayı Halit Aydın'ın seçim bürosunun açılışını gerçekleştiren Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakırlılara selamını getirdiğini söyledi.Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Türkiye demek olduğunu ifade ederek, "Siz gönüllerimizdesiniz, kalplerimizdesiniz. Sizlere hizmet etmek, sizler için çalışmak bizim için ayrı bir onur, ayrı bir şeref demektir." diye konuştu.Türkiye'nin son 17 yılda birçok badire atlattığını dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kumpasçıların ve terör örgütlerinin hedefi olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok devrim yaptık. Ekonomiden sağlığa, tarımdan sanayiye ve spora kadar pek çok alanda devrimler gerçekleştirdik. Elbette bunlarda yerel yönetimlerle yaptığımız iş birliğinin büyük payı var. AK Partili belediyelerimizin bunda büyük payı var. AK Parti belediyeciliğini tercih eden kentler, çok ciddi şekilde ilerledi. 31 Mart'taki seçimlerde de bu bölgeyi bu hizmetlerle buluşturmak için destek bekliyoruz.""Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar""Vatandaşa hizmet için seçilenler, bu coğrafyanın kadınına, gencine ihanet ettiler. Hizmet edeceklerine çukur kazdılar. Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar. Evlerinizi, yuvalarınızı, gönüllerinizi delik, deşik ettiler. İnşallah bundan sonraki süreçte bu gönülden hizmet anlayışını sizler zirveye taşıyacaksınız." diyen Kasapoğlu, buna inandıklarını vurguladı.İki yıllık tecrübenin vatandaşlar için çok değerli olduğunu düşündüklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Cumali Atilla'nın sadece iki yılda Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri büyük bir devrim, büyük bir fedakarlık örneği. Yine burada kayyum arkadaşlarımızın gerçekleştirdikleri apayrı bir özellik ve dönüşüm. Ancak sizler bu dönüşümün, bu değişimin çok daha iyisini, güzelini hak ediyorsunuz. Çünkü sizler bizim umudumuzsunuz. Bu kadim coğrafya, bu eşsiz medeniyet birlik ve beraberlikle ilelebet payidar kalacak. Bölmeye, parçalamaya niyet eden hiçbir odak muvaffak olamayacak inşallah. Onların nefret söylemlerine karşı inadına adalet, inadına kardeşlik, inadına beraberlik, inadına hukuk diyeceğiz. Güçlü, aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz.""Bu kadim coğrafyanın eşsiz, yiğit insanları bu şarkıyı bitirmediniz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra İstanbul'un büyük bir değişim yaşadığına işaret eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Hava kirliliğinden insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Gazeteler maske dağıtıyordu. Köşe başlarındaki çöp dağlarına, o günün CHP'li belediyesi kireç dökerdi, çöpler daha fazla kokmasın diye. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız aldığı bu emaneti 4,5 yılda çok güzel idare etti. Aziz İstanbul'u baştan sona imar etti. Ancak şer ve vesayet odakları, Cumhurbaşkanımızın görevini 5 yıla tamamlamasına müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımız o zaman, 'Bu şarkı burada bitmez.' dedi. Onlar, 'Muhtar bile seçilemez.' dediler. Ama siz aziz milletimiz, bu kadim coğrafyanın eşsiz, yiğit insanları bu şarkıyı bitirmediniz. Sizlerin dik duruşuyla bu günlere geldi. İnşallah ileriye doğru hızla, omuz omuza, el ele hep birlikte yürümeye devam edeceğiz."Kasapoğlu, amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu aktararak, millete hizmetkar olmaya geldiklerini belirtti.Her bir vatandaşın kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Hiçbir gencimizi, evladımızı bu ihanet çetelerinin tuzağına düşürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Kasapoğlu, Diyarbakır'a, Diyarbakır'ın ilçelerine, Dicle'ye gençler, kadınlar için kazandırdıkları spor tesislerinin sayısını artırmaya devam edeceklerini aktararak, "Gençlerimizi daha iyi yetiştirmek için, bu coğrafyayı daha güçlü temsil etsinler, daha iyi rekabet etsinler diye gençlik merkezlerimizle, eğitim yuvalarımızla ışık saçmaya, onların gözündeki parıltıyı, aydınlığı artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Bu hizmetleri milletin emrine amade kılarak yaptıklarını dile getiren Kasapoğlu, yeni projelerle, yerel yönetimlerle daha güçlü iş birliğiyle, birlik ve beraberlikle, gençlere, yarınlara hizmet için beraber var olmaya devam edeceklerini aktardı.Kasapoğlu, sporun çok önemli olduğunu, Bakanlık olarak sporun her branşına çok önem verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:"Futbol sahası noktasında burada eksiklik var. Onu gidermek için Halit Aydın kardeşimiz seçilsin, hızlı bir şekilde onu inşa edeceğiz. Bakanlık olarak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' diye bir proje başlattık. Diyarbakır'dan da yüzme alanında şampiyonlar çıkarmak istiyoruz. Burada havuz yok. Dicle'den yüzme şampiyonları çıkarmak için inşallah yıl sonuna kadar, siz aziz Piranlı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Gençlerimizin yarınları, eğitimi bizim için çok önemli. Buradaki gençlik merkezini sizler için inşallah faaliyete geçireceğiz. Kadınlarımız kendi alanlarıyla ilgili faaliyetlerde bulunacak. Gençlerimiz lisan, gelişim ve kültür sanat alanında eğitim alacak. Orada kütüphane açacağız. Buradan gece gündüz istifade edecekler.""Bu şehirlerimizin alnına bu kaderi hep birlikte yazacağız"Bu coğrafyada kültür, sanat, edebiyat insanlarının yetiştiğine dikkati çeken Kasapoğlu, yeni edebiyatçıları, sanatçıları bu coğrafyada yetiştirmek için tüm imkanları vatandaşın emrine sunacaklarını dile getirdi.Kasapoğlu, 31 Mart'a az bir zaman kaldığını belirterek, "Bu şebekeler, malum odaklar boş durmuyorlar tabii. Ancak sizler onları da tecrübe ettiniz. Onların ne olduğunu herkes gördü, tüm dünya biliyor. İnşallah bunu çok daha iyi anlatmamız lazım. Biz gelmedik dava için, biz gönüllere gireceğiz. İnşallah sizlerin iş birliğiyle 31 Mart gününe kadar sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmadan Dicle'de, Diyarbakır'da AK Parti'mizin o hizmetkar, gönülden, vatandaş odaklı çalışan hassas belediyecilik anlayışını bu şehirlerimize bayrak olarak dikeceğiz. Bu şehirlerimizin alnına, bu kaderi birlikte yazacağız." şeklinde konuştu."Kayyum belediyelerin yaptığı hizmetler 18 yılda yapılmadı"AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti belediyeciliğiyle Diyarbakır'ın kaderinin değişeceğini söyledi.AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert'in terör örgütünce gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düştüğünü hatırlatan Eker, şöyle konuştu:"Onu katleden terör örgütü mensuplarını ve terör örgütünün arkasındaki karanlık zihniyeti lanetliyoruz. Zorlamayla, baskıyla, şiddetle, terörle hiçbir yere varılmaz. Bugüne kadar bu karanlık zihniyet, bu toprakların üzerine kabus gibi çöktü. 18 yıl belediyeler, bu zihniyet tarafından yönetildi. Son iki yılda kayyum belediyelerin yaptığı hizmetler 18 yılda yapılmadı. Arzu ettiğimiz gelişmeyi sağlayamadıysak sebebi PKK terör örgütüdür. 31 Mart günü AK Parti belediye başkan adaylarımıza oylarımızı verelim, onları belediye başkanı seçelim, Diyarbakır hizmet görsün.""Şehrimizi çukurdan kurtardık"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, Diyarbakır'ı yıllardır yapılmayan hizmetlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi."Önce millet, önce memleket" diyerek hizmetlere devam edeceklerini ifade eden Atilla, Diyarbakırlılarla 2023 hedeflerine beraber yürüyeceklerini belirtti.Göreve geldiklerinde Diyarbakır'ın en temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum bırakıldığını gördüklerini anlatan Atilla, "Temizlik hizmetlerini yapmıyorlardı. Ulaşım hizmetlerini aksatmışlardı. İlk günden bugüne devletimizin bütün imkanlarını, belediyemizin bütün kaynaklarını Diyarbakır'a harcıyoruz. Biz emri de gücümüzü de sizden alıyoruz. Hesabımızı da size vereceğiz inşallah." diye konuştu.Atilla, hizmette adil olduklarını, hiç kimseyi ötekileştirmediklerini dile getirerek, "İşimiz, gücümüz Diyarbakır, diyerek, 'Derdimiz, sevdamız Diyarbakır.' diyerek, gecemizi, gündüzümüzü sizlere ayırdık, sizlere hizmet ettik. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Çünkü biz size hizmetkar olarak geldik. Biz milletimizin hizmetkarıyız." ifadelerini kullandı.31 Mart'taki seçimlerde destek isteyen Atilla, sandığa gidilirken eski Diyarbakır ve yeni Diyarbakır arasında tercih yapılmasını istediklerini aktardı."Eski Diyarbakır'da kan, gözyaşı, acı, çöp ve çukur vardı. Diyarbakırlı çocuklarımızın elinde taş, molotof vardı. Birilerinin tehdidiyle kepenkleri indirilen esnaf kardeşimiz vardı. Sur'da çukur kazanlar önce milletin evlerini delik, deşik ettiler. Sonra evlerini başlarına yıktılar. Ama biz geldik, Sur'u yeniden inşa ediyoruz. Şehrimizi çukurlardan kurtardık." ifadelerini kullanan Atilla, iki yılda çok güzel hizmetlere imza attıklarını, yeni Diyarbakır'da hizmet, huzur ve güven olduğunu kaydetti.Bakan Kasapoğlu, daha sonra ilçede düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi.Esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, seçimde destek istedi.