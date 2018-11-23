İnal Aydınoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Unutmadı

Yayınlanan yazı da "Kahraman; savaşta veya önemli bir olayda yararlı işler yapan kişilere denilir. Romanda, hikâyede, tiyatroda veya bir insanın yaşamında en önemli yeri olan insandır. "Öğretmenler hepimizin kahramanıdır". Öğretmenlerinden etkilenmeyen, onları gönlünde saygın bir yerde tutmayan ve yaşatmayan insan pek azdır. Bilge bir kişi "Siz dünyada yalnızca bir insan olabilirsiniz ama bir insanın tüm dünyası da olabilirsiniz" diyor. Tüm dünyamız olan, hayatımıza yön veren ne kadar çok öğretmen vardır, bilir misiniz?Dünya medeniyetini kuran insanlara bilgiyi, eğitimi, kültürü, sanatı, tekniği, teknolojiyi öğreten öğretmenlerdir. Yinebilge bir kişi, "Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez" der. Atatürk gibi bir ülkeyi esaretten kurtaran, tüm dünya devletleri ile barış içindebirlik olmasını sağlayan birliderin yanında, tüm dünyayı aydınlatan Edison,tüm dünyayı etkileyen Beethoven, Van Gogh gibi sanatçılar da öğretmenler tarafından yetiştirilmişlerdir. Öğretmenlik insanın yüceldiği yerdir." dedi.

Öğretmenler, Yüce Önderimiz Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmemizi sağlayan rehberlerimizdir. Yüce Atamız öğretmenlere "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister"der. Öğretmenin çocukları sevmesi, fiziği, kimyayı, matematiği iyi öğretmesi yetmez. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirebilmek için Eflatun'un dediği gibi "Beden ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmesi gerekir". Çocuğun zihnini ezber bilgilerle doldurmak yerine; sevgisini, şefkatini, merhametini, hak, hukuk ve adalet duygusunu geliştirecek şekilde örnek olmak ve insanlık yollarını açmak öğretmenlerin görevidir.

Anne, babaların büyük bir bölümü dünyasal değerlere, paraya, pula, şan ve şöhrete odaklı yaşıyorlar. Çocukları ne pahasına olursa olsun kazanmaya;yeteneklerine ve isteklerine önem vermeden iyi gelir getirecek meslekler seçmeye yönlendiriyorlar, hatta zorluyorlar. Yaşlılıkta kendilerini güvence altına almak için, iyi kazanan, saklayan, biriktiren evlatlar olmalarını istiyorlar.

Oysaki öğretmenler birer kahramandır. Öğretmenliğin meşakkatini, az kazandırdığını, ağır sorumlulukları olduğunu, çok emek istediğini bilerek seçerler mesleklerini. Onlar öğretmen okullarından başlayarak hayatı yalnızca akılla yönetmenin insanı ne kadar hesaba, kitaba ve çıkara odakladığını bilirler. Onlar, gönüllerini ve ruhsal değerlerini akılla birleştirerek öğretmen oldukları için, çocukların da kendileri gibi iyi birer insan olmalarını isterler. Onur ve erdem sahibi, lider vasıflı, özgür ve cesur kararlar verebilen, kendisi olabilen, doğayı ve diğer insanları seven, koruyan, sevgisini cömertçe paylaşabilen, özgüven sahibi, geleceğimizin güvencesi insanlar yetiştirmeye çalışırlar.

Her insanın anılarında yaşattığı, adını, yüzünü, sevgisini, şefkatini hiç unutmadığı kahramanlar, yani öğretmenler vardır. Bizler de Öğretmenler Günü'nde, bu yüce kahramanlara sevgimizi ve saygımızı sunuyoruz.