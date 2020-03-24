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İnan'ın ilk teklisi

Şarkıcı İnan, müzik kariyerinin ilk profesyonel adımını sözü ve müziği kendisine ait olan Leyla Yakar Bizi ile atıyor. Bugün Pasaj-Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı melodik, duygusal ve güçlü yapısı ile dinleyeni ilk andan itibaren yakalıyor.

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
İnan'ın ilk teklisi

'Leyla Yakar Bizi'nin düzenlemesini İlker Bayraktar yaparken, vokalde yakın dostu Hadise ,& ; armonizasyon ve kemanda Ayda Tunç Boyacı eşlik etti. Kayıtları Studio Lonca'da Emir Akbulut tarafından yapılan 'Leyla Bizi Yakar'ın mix ve mastering'ini Buğra Kunt hazırladı.

Şarkının video klibi Milano'da yaşayan Doğukan Yıldız yönetmenliğinde şehrin birçok yerinde çekildi. Orijinal Milano'yu gözler önüne seren video klip, 90'lardan kalma bir kamera ile kasete çekilip daha sonra dijitale aktarıldı.

Hüzünlü bir aşk hikayesi…

Hüzünlü bir aşk hikayesinin söze ve müziğe bürünmüş hali Leyla Yakar Bizi. Derin bir ihanetle sarsıldığı bir anda yazmış İnan. Çabuk tüketilen aşklara karşı olan sitemini bu şarkıyla dile getirdiğini söylüyor ve sorguluyor: Mecnun Leyla'sına kavuşamamışken, bu herkese kavuşma yarışı, telaşı niye?

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Hadise, Magazin

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