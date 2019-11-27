Haberler » Güncel » İnanç ''Bu dünya kavuşma dünyası değil'' - Haber

İnanç ''Bu dünya kavuşma dünyası değil''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği seminere katılan Yazar Hayati İnanç; "Bu dünya kavuşma dünyası değil, gerçek kavuşma ahirette" dedi.

27.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:00İnanç ''Bu dünya kavuşma dünyası değil''

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın başlattığı "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında Yazar Hayati İnanç'ın kocaelililerle buluştu. Geçmişten çarpıcı örnekler vererek günümüze ışık tutan bilgiler sunan İnanç; "İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider" dedi.

HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Aktif yaşlanma programı olarak hayata geçirilen Hayatın İçindeyim projesikapsamında Kocaeli'deki yaşlı bireylerin aktif bir şekilde yaş almaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Projenin içerisinde yer alan Akademi Kulübü'nün çalışmaları kapsamında önceki gün Yeniköy Kültür Merkezi'nde Yazar Hayati İnanç'ın katılımı ileseminer düzenlendi.

SEMİNERE YOĞUN İLGİ

Seminere Başiskele ilçesi ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salona adeta sığmayan vatandaşlar Yazar Hayati İnanç'ı dinleyebilmek için bir biriyle yarıştı. Konuşmasıyla hayli beğeni toplayan Hayati İnanç yaşama dair önemli ve güzel bilgiler verdi.

"DÜNYA SAADET YURDU DEĞİL"

Konuşmasına 17. Yüzyılda yaşamış Şair Rehayi'nin bir şiiri ile başlayan Hayati İnanç; "Bu dünyaya gelince yıkandık. Öldüğümüzde de yıkandık. 'Nilüfer çiçeği gibi suda bittim, suda yittim' der şair. Ademoğlu aleme üryan gelir, üryan gider. İnsanoğlunun hikayesidir bu. İnsan dünyaya ağlayarak gelir, ağlayarak gider. Dünya saadet yurdu değil, ayrılık yurdu. Kavuşma ahirette. Dünyada kavuşmayı planlayıp, arzulamak, peşine düşmek ham hayaldir" dedi.

ÇİÇEK VE TABLO TAKDİM EDİLDİ

Seminere katılan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan seminer sonunda Yazar Hayati İnanç'a çiçek, tablo takdiminde bulundu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
13:06 Malezya'da 104 Çinli internet dolandırıcılığından gözaltında
13:06 Enver Yücel: "Kadınları güçlendirmeden sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılamaz"
13:05 "513 bin engelliye 7 milyar TL ödeme yaptık"
13:05 Yıkım ekibine kaçak yapı sahiplerinden engel
13:02 Bolu dağında yağış ve sis hakim oluyor
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
27.11.2019 13:07:53