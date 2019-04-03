İnançla ve Çalışmakla Gelen Başarı!

Beşir Zengin Şirketler Grubu firma sahibi Beşir Zengin, "Yaklaşık olarak 10 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veriyoruz. Biz ağırlıklı olarak yabancı müşterilerle çalışıyoruz. Yurt dışında gelen müşterilerimizi havaalanında alıp tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde burada ağırlıyoruz ve onlardan vekalet alıp onların istekleri doğrultusunda işlerini yürütüyoruz. Turizm sektöründe, mobilya sektöründe, yenilebilir enerji sektöründe hizmet vermeye başladık. Yenilebilir kent mobilyası işleri de yapıyoruz. Bu sektörlerde iç ve dış piyasaya hizmet veriyoruz. Yaklaşık olarak 6 ülkeyle çalışmalarımız sürüyor." dedi.

"SOSYAL İÇERİKLİ BİR PROJE VE ÇOK KIYMETLİ"

Firma sahibi Beşir Zengin, "Kent mobilyaları konusunda 50 belediyeye ürün verdik. Bu ürünlerimiz parklarda, üniversitelerde ve hastanelerde insanların acil ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hem telefon şarjı aleti görevini, hem engelli aracı şarj görevini hem de elektrik kesintisi halinde sokak lambası görevini görüyor. Bu kent mobilyaları sosyal içerikli bir proje ve bizim için çok önemli." diye konuştu.

"BİZİM SERMAYEMİZ GÜVENDİR"

Beşir Zengin, "Biz ilk önce insan kazanmayı hedefliyoruz. İnsanların güvenini kazanıyoruz. Biz bu güven sayesinde yeni müşteriler kazanıyoruz ve bize bunun maddi dönüşü daha iyi oluyor. Bizim asıl sermayemiz güvendir. Bu özelliğimiz bizi diğer firmalardan bir adım öne taşıyor. 50 kişilik bir kadro ile hizmet veriyoruz. Ekibimiz çok güçlü ve işini sadık. Müşteri memnuniyeti konusunda ekibime çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"EVRENSEL BİR MARKA OLMAK İSTİYORUZ"

Zengin, "10 yıl gibi sürede çok ciddi bir şekilde büyüme gösterdik. Önümüzdeki dönemde bu büyüme hızına devam ederek firmamızı evrensel bir hale getirmek istiyoruz. Müşterilerimizi memnun ederek bu hedefe ulaşabiliriz. Onlar memnun olursa biz de memnun oluruz. Kulaktan kulağa reklam çok önemli. Yabancı sermayeyi buraya getirmenin yolu müşterileri memnun etmek ve bu reklamı yapabilmek." diyerek sözlerine son verdi.