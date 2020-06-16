İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yusuf Yücel, dağlık alanda yaralı olarak bulundu. Araçla ulaşılamayan noktada bulunan Yücel, AFAD ekiplerinin çalışması ve helikopter yardımıyla kurtarıldı.

16.06.2020 08:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:39

Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Yücel, önceki gün kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarıyla arama çalışmaları başlatıldı. Aynı gün sosyal medyada da paylaşılan Yücel, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulunan Suçıkağı Mahallesi'nde vatandaşlar ile korucular tarafından yaralı halde bulundu.

Olay yerine çağrılan acil sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri, bulunduğu bölgeye çıkma imkanları olmaması üzerine bölgeye helikopter istedi. Helikopterle ulaşılan Yücel, ilk müdahalenin ardından bölgeden çıkarılabildi.

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu

"2 GÜNDÜR ORADAYMIŞ, AYAKLARI KIRILMIŞ"

Vatandaşlar Yücel'i kırsalda dolaşırken gördüklerini belirterek, "Dün sabah saat 09.00 sıralarında bu genç buradan geçti. Tanıdığımız birine benzemiyordu. Neden geldiğini bilmiyoruz. Biz ve korucularımız düştüğü yere gittik, alamadık. 2 gündür oradaymış, ayakları da kırılmış. Sağ olsun devletimiz helikopter geldi, kurtardılar" ifadelerini kullandı.

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Helikopter, Karaağaç, Arsuz, AFAD, Güncel, Haber

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