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İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg

CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı.

24.07.2019 18:05
İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg
CSKA Moskovalı Nikola Vlašic, FC Orenburg'a karşı bu muhteşem kişisel çabayla bir fırtına hazırladı. Vlašic topu aldı ve mükemmel bir sonuç alınmadan CSKA'ya liderlik etmeden önce Orenburg savunmasında halka açtı. İnanılmaz Hedefler: Nikola Vlašic Vs FC Orenburg

Spor

Kaynak: Dugout

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