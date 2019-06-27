27.06.2019 16:06
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İnanılmaz Hedefler: Raul Vs Atletico De Madrid

Eski Real Madrid forumu, Kulübün hesabını 1994/95 kampanyasında Atlético ile yapılan derbi toplantısında açtı. Raúl Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Real Madrid'in tüm zamanların en iyi görünen görünüşü ve ikinci en iyi golcüsü olan bir kulüp efsanesinin kariyeri için mükemmel bir an. 5 Novemeber 1994'te, Whites derby ganimetlerini 4-2 galibiyetle geçtiğini iddia etti. Söz konusu hedefe gelince, Michael Laudrup, Raúl'yu kutuya sokmadan önce ayağıyla dışarı attı ve ileriye doğru yuvarlanan eve ilk kez girerek üst köşeye ilk girdiği sırada tezgahta hızla kırdı. Beyazlar bu kampanyada LaLiga ünvanını almaya devam etti.

Eski Real Madrid forumu, Kulübün hesabını 1994/95 kampanyasında Atlético ile yapılan derbi toplantısında açtı.

Raúl Real Madrid formasıyla ilk golünü attı. Real Madrid'in tüm zamanların en iyi görünen görünüşü ve ikinci en iyi golcüsü olan bir kulüp efsanesinin kariyeri için mükemmel bir an.

5 Novemeber 1994'te, Whites derby ganimetlerini 4-2 galibiyetle geçtiğini iddia etti. Söz konusu hedefe gelince, Michael Laudrup , Raúl'yu kutuya sokmadan önce ayağıyla dışarı attı ve ileriye doğru yuvarlanan eve ilk kez girerek üst köşeye ilk girdiği sırada tezgahta hızla kırdı. Beyazlar bu kampanyada LaLiga ünvanını almaya devam etti.İnanılmaz Hedefler: Raul Vs Atletico De Madrid
Kaynak: Dugout
Michael Laudrup , Söz , Real Madrid , Spor

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