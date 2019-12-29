Haberler » Güncel » İnanılmaz kurtuluş - Haber

İnanılmaz kurtuluş

Adana'da ikinci kattaki çıktığı balkon çökünce molozların arasında kalan kadının burnu bile kanamadı.

29.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:41 İnanılmaz kurtuluş
'da ikinci kattaki çıktığı balkon çökünce molozların arasında kalan kadının burnu bile kanamadı.

ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 30020 Sokaktaki iki katlı evde tek başına yaşayan Hülya Giril (76) saat 12.30 sıralarında balkona çıktı. Bir süre balkonda duran yaşlı kadın daha sonra balkonun çökmesiyle kendini moloz yığınlarının içinde buldu.

Sesi duyarak olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yaşlı kadın moloz yığınları arasından çıkartıldı. Komşularının çağırdığı ambulansla gelen sağlık ekipleri Giril'i kontrol etti. İkinci kattan balkonla birlikte aşağı düşen yaşlı kadının kırık ve çıkığı olmadığı burnunun bile kanamadığı belirlendi. Yaşlı kadın daha sonra evine çıkartıldı.

Çok korktuğunu söyleyen Hülya Giril, yağmurlar başladığından bu yana evinin her tarafından su aktığını balkondan da "çıt çıt" diye ses geldiğini belirterek, "Bugün öğlen balkona çıktım. Bir süre sonra içeri giremeden balkon çöktü. Bende aşağı düşüp molozların arasında kaldım. O an çok korktum. Beni komşularım çıkardı" dedi.

Balkonun bir haftadır devam eden yağmur nedeniyle çöktüğü öğrenildi. Olay yerine gelen polis sokağı trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04   Yerli otomobil Gemlik'te gayrimenkul piyasasını canlandırdı - Haber
15:03   Adana'da tefeci operasyonu 28 gözaltı - Haber
15:03   Oto yıkamacıda, 96 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haber
15:03   Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü - Haber
15:02   Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti - Haber
14:31   Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
13:13   İstanbul'un yanı başındaki Kocaeli beyaza büründü - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
29.12.2019 15:06:44