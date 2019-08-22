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Arkadaşının şakasına gülen milli sporcu Alex Danson'ın hayatı karardı!

10 ay önce arkadaşının yaptığı şakaya gülen 34 yaşındaki çim hokeyi oyuncusu Alex Danson, kafasını duvara çarpınca hayatı karardı.

22.08.2019 18:10
Arkadaşının şakasına gülen milli sporcu Alex Danson'ın hayatı karardı!

Çim hokey oyuncusu Alex Danson, 10 ay önce bir şakaya gülerken kafasını duvara çarpması üzerine beyin sarsıntısı geçirdi. Altın madalyalı oyuncu, "Birden bire konuşamadığımı fark ettim. Paniklemeye başladım, yankılar çok büyüktü" dedi.

"SÜREKLİ BAŞIM AĞRIYORDU"

İngiliz Daily Mail'in haberine göre altın madalya sahibi Danson, "Sürekli başım ağrıyordu, evde bile güneş gözlüğü takmak zorundaydım." diyerek belirtilerin son sekiz hafta içinde azalmaya başladığını söyledi.

2 AY TEK BAŞINA TUVALETE GİDEMEDİ

10 ay boyunca maçlara çıkamayan Danson, 2 ay boyunca tuvalete dahi yardım almadan gidemediğini belirterek, bir kafeye gidememenin 6 ay sürdüğünü, 7 ay boyunca maillerini bile kontrol edemediğini söyledi.

OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYOR

Alex Danson şimdilerde 11 ay sonra yapılacak Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor.

(Habertürk)

Arkadaşının şakasına gülen milli sporcu Alex Danson'ın hayatı karardı!

Çocuk İzleme Merkezi, Spor

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