"İnanıyorum ki Bandırmaspor şampiyon olacak"

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bandırmaspor'un as başkanı Onur Göçmez, "Artık kimse küme düşmekten bahsetmiyor, şampiyon olmaktan bahsediyor." dedi.

Göçmez, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Kulübün belirli bir stratejide devam ettiğini vurgulayan Göçmez, şöyle konuştu:

"Bandırmaspor'un yarışan bir takım olmasını istiyoruz. Futbolcu kalitemiz de bunu gösteriyor. Biz de hedefi şampiyonluk koyduk. Pazartesi 2. etap Afyon kampı başlıyor. 24 Ağustos'ta Bandırma'ya döneceğiz. Önemli transferlere imza attık. Bandırma'ya gelip bizde oynamak isteyen futbolcular var. Artık kimse küme düşmekten bahsetmiyor, şampiyon olmaktan bahsediyor. Artık birlik olalım, ben inanıyorum ki Bandırmaspor şampiyon olacak."

Önemli olanın Bandırmaspor'un başarısı olduğuna dikkati çeken Göçmez, şu ana kadar 900 kombine satıldığını ve hedeflerinin 5 bin kombine olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA