İnayet Topçuoğlu Hastanesi 2,7 Milyon Kişiye Hizmet Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde hizmet veren İnayet Topçuoğlu Hastanesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana 2 milyon 721 bin 802 hastaya sağlık hizmeti verdi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İnayet Topçuoğlu Tıp Merkezi'ni ek hizmet binasıyla genişleterek hastaneye çeviren belediye ekipleri, kentin kuzeydoğusundaki sağlık hizmeti açığını kapattı.
Tam teşekküllü hastane olarak hizmet veren merkez, erişkin ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri, üçer adet ameliyathane ve doğumhanenin bulunduğu 128 yataklı hastane olarak dikkat çekiyor. İki adet semt polikliniği ve Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri kliniğiyle şifa dağıtan tam teşekküllü hastanede, görüntülemeden laboratuvar hizmetine kadar tüm işlemler aksamadan yürütüldü.
33 poliklinik, 43 doktor ve 365 yardımcı personelle Gazianteplilerin sağlık ihtiyacını karşılayan hastane, çevre illerden gelen hastalara da kapısını açtı.
Hastanenin kurulduğu 2004 yılından bu yana 2 milyon 721 bin 802 kişiye hizmet verdiği de kaydedildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
15 Kasım 2018 Perşembe 16:41