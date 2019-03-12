İnce Ayrıntıları İle Detaylı Kars Rehberi

Kars Kaç Günde Gezilir?

Eğer Kars'a Doğu Ekspresi ile gitmeyi düşünüyorsanız, fazladan 1 güne daha ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte gezinize Sarıkamış Kayak Merkezi'ni de dahil etmeyi planlıyorsanız ki biz öyle yaptık, 1 gün de burası için ekleyin. Kars'ın şehir merkezi ve etrafı için 2 gün yeterli olacaktır. Bu haliyle 4 gününüzü bu belgesel tadındaki şehre adayabilirsiniz.

Kars'a Nasıl Gidilir?

İstanbul ve Ankara'yı baz alarak cevaplıyor ve size 2 seçenek sunuyoruz. Tabi ki ilk akla gelen ve gönlün istediği Doğu Ekspresi. Ancak şu sıralar bilet bulmak inanılmaz zor. Yine de Doğru Ekspresi ile ilgili birkaç bilgi paylaşmadan geçmeyelim. Doğu Ekspresi Ankara'dan hareket ediyor ve 24,5 saatlik yolculuğun sonunda Kars'a varıyor. Bilet fiyatları ise 2019 için pulman 47 TL, örtülü kuşetli 63,50 TL ve yataklı 117 TL.

Doğu Ekspresi'ne bilet bulamazsanız eğer Kars'a uçakla gitmenizi önereceğiz. Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Kars seferleri mevcut. İstanbul-Kars arası yaklaşık 2, Ankara-Kars arası ise yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Bilet fiyatları ise gideceğiniz tarihe göre değişkenlik gösterdiğinden sabit bir fiyat söylememiz oldukça güç.

Kars'ta Nerede Kalınır?

Bu konuda alternatifleriniz bir hayli fazla. Neredekal.com'un Kars otelleri sayfasından aradığınız tarihte fiyat karşılaştırması yaparak kendinize en uygun oteli bulabilirsiniz. Öne çıkan birkaç otel tavsiyesinde bulunacak olursak; Hotel Katerina Sarayı, Kar's Hotel, Hotel Cheltikov, Kars-ı Şirin. Bir gecenizi Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçirmek isterseniz, yine Neredekal.com'daki otelleri incelemenizi tavsiye ederiz. Neredekal.com otel arama motorunda, Kars için tercih ettiğiniz otel için daha önce konaklamış misafirlerin yorumlarına ulaşabilir, aynı oteli en uygun fiyata bulabilirsiniz.

Kars Gezilecek Yerler – 1. Gün

Ulaşımı çözdük, otelimize yerleştik ve şimdi sırada bu şehr-i diyarı keşfetmek kalıyor geriye. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, Kars'ın çevresini rahat rahat gezmek için bir araba kiralamanız faydalı olacaktır. Bu konuda konakladığınız otelden bilgi alabilir ya da direkt havalimanındaki büyük araba kiralama firmalarını tercih edebilirsiniz. İlk gün sabah erken kalkın ve ilk keşif durağınız olan Ani Harabeleri'ne doğru yola çıkın.

Ani Harabeleri, Kars'ın şehir merkezine 48 km mesafede yer alıyor. Burası Ermenistan ile aramızda doğal bir sınır oluşturuyor. Sınırı oluşturan şey ise Arapçay. Arapçay'ın diğer tarafından gördüğünüz yer Ermenistan toprakları oluyor. Ani Harabeleri bir zamanlar bölgenin en önemli merkezi olarak nitelendiriliyormuş. Şimdiye kadar burada 40 kilise, şapel ve anıt mezar tespit edilmiş. Ermeni Bagratuni Hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olan Ani Harabeleri, sayısız deprem ve savaş görmüş. Bir hayli harap edilmiş ve terk edilmiş. 78 hektarlık bir alana yayılan Ani Harabeleri'nde tahmini olarak geçireceğiniz süre 1,5 ila 2 saat diyebiliriz.

Ani'den sonra ikinci durağınız Çıldır Gölü olacak. Ancak yol üzerinde giderken sol tarafınızdaki Aygır Gölü'ne de bir uğrayın deriz. Gölden sonra ise karşınıza çıkacak olan Boğatepe Köyü'nü de es geçmeyin. Bu köyü özel kılan şey Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesine ev sahipliği yapıyor olması. Biz gittiğimizde müzeyi su basmış ve elektrikler de kesilmişti. Durumu pek iyi gözükmese de bizim için güzel bir deneyimdi. Zira sonrasında köy muhtarının evinde muhteşem bir şekilde ağırlandık ve çok güzel hikayeler dinledik.

Şimdi Çıldır Gölü için hazırsınız. Aslında Çıldır Gölü, Ardahan il sınırları içerisinde yer alıyor. Kışın giderseniz gölün buz tutmuş hali ile vakit geçirmek oldukça keyifli. Buzda balık tutma aktivitesi son derece popüler olmakla birlikte, artık biraz turistik bir eyleme dönüştüğünden bize pek çekici gelmedi açıkçası.

Kars Gezilecek Yerler – 2. Gün

Bugün Kars'ın şehir merkezini ve mutfağını deneyimleyeme ayırabilirsiniz. Bizce bu noktada kiraladığınız arabayı park halinde bırakın ve bu güzel şehri yürüyerek keşfedin. Yazımızın başında Kars'ın Baltık mimarisine sahip olduğundan bahsetmiştik ya, işte o mimariye sahip binaların çoğu devlet adına hizmet veriyor. Bir insan neden gittiği şehirde devlet dairelerini gezmek ister ki diye sorabilirsiniz, haklısınız. Ancak o binaların ve sokakların güzelliğini gördükten sonra bize hak verebilirsiniz. Aşağıya bir liste bırakacağız. O listeyi bir yere not alın ki, hiçbir şeyi es geçmeyin.

Defterdarlık Binası

Valilik Binası

Kars Sanayi ve Ticaret Odası

Fethiye Camii

Kümbet Camii

Cheltikov Otel

İsmet Paşa İlköğretim Okulu

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı

Kars İl Sağlık Müdürlüğü

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Mazlum Ağa Hamamı

Şimdi gelelim son iki gezilecek yere; Kars Müzesi ve Kars Kalesi. Kars Müzesi'ni gerçekten vaktiniz kaldıysa gezmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü müzeyi ve eserlerini anlayabilmek için önceden biraz araştırma yapmanız gerekiyor. Kars, çok sayıda uygarlığa beşiklik etmiş bir yer olduğu için bir müzesi olması elbette kaçınılmazdı. Eğer bir ön araştırma yapıp da gelecek olursanız, Kars Müzesi ilginizi fazlasıyla çekecektir.

Şehir merkezinde mutlaka görmeniz gereken en önemli noktalardan biri de Kars Kalesi. Tarihi 1153 yılına dayanan Kars Kalesi, ülkemizde sağlam kalmayı başarabilmiş en ihtişamlı kalelerden biri. Kaleye çıkmak için iki ayrı yol var; yaya ve araç yolu. Her kaleye olduğu gibi Kars Kalesi'ne de çıkış biraz zahmetli ama öyle ölümcül de değil. Kalenin içini de gezebiliyorsunuz. Kars'a şöyle bir de tepeden bakmak isterseniz Kars Kalesi'ni de gezi listenize eklemenizi öneriyoruz.

Kars Gezilecek Yerler – 3. Gün

3. gün biraz opsiyonel aslında. Zira bugün için Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak yapmanızı tavsiye edeceğiz. Günün sonunda buradaki otellerden birinde konaklayıp, ertesi gün dönüş yoluna çıkabilirsiniz. Kars Havalimanı, buraya yaklaşık 40 dakika mesafede ve otellerin shuttle servisleri mevcut. Sarıkamış Kayak Merkezi, dünya üzerinde sadece Alpler'de görülen kristal kar özelliği ile ülkemiz hazinelerinden biri bize kalırsa. Bununla birlikte kayak sporuna yeni başlayanlar için de biçilmiş kaftan. Ülkemizin en çok güneş alan yerlerinden biri olması sebebiyle de oldukça rahat. Son gününüzü burada değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

Kars'ta Nerede Ne Yenir? Kars hangi lezzetler ile ünlenmiş?

Kars'ın gravyer peyniri, kaşar peyniri ve balı oldukça meşhur. Bu nedenle baştan belirtelim ki evinize dönmeden önce mutlaka bir miktar almanızı öneriyoruz. Gelelim Kars'ta ne yiyeceğinize. Kars'ın ilk göze çarpan yöresel yiyecekleri;

Kaz Eti

Hangel

Revan Köfte

Piti

Bunları yiyeceğiniz en nokta atışı tavsiye Kars Hanımeli Ev Yemekleri. Gerçekten oldukça lezzetli yemekler sunuyorlar.Diğer restoranlar biraz turistik kaldığı için bizim tek önerimiz bu restoran olacak.

kaynak: Neredekal.com

Kaynak: Bültenler