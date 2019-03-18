İnce: Belediye Seçimi Neden 'Var Olma- Yok Olma' Seçimi Olsun

Kaynak: DHA

CHP'nin 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, "Bir belediye seçimi neden 'var olma- yok olma' seçimi olsun ki?" dedi.Muharrem İnce, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP Ereğli Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık'a destek vermek için düzenlenen mitinge katıldı. Seçim bürosu önünde halka seslenen İnce, yerel seçimlerin beka sorunu olarak adlandırılmasını eleştirdi. Belediyenin işinin halkın yolunu yapmak, suyunu ve alt yapısını iyileştirmek için çalışmalar olduğunu ifade eden İnce, "Gelirken daha Halil Posbıyık farkını gördük. Bu iş bitmiş. Hatta arkadaş yarın gelmese de olur. Türkiye'de belediyeler son 10 yılın 20 yılın kurumları değil. Yani rahmetli İsmet İnönü, rahmetli Menderes, rahmetli Demirel, rahmetli Özal, rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, Erdal İnönü bunların hepsi, belediye seçimlerini yaşadı. Ama yendiler, ama yenildiler. Hiçbirisi bir belediye seçimine bir beka seçimidir demedi. Yani beka seçimi demek memleketin var olma, yok olma mücadelesi demek. Bir belediye seçimi neden var olma ve yok olma seçimi olsun ki? İşte işin ustası burada. Ne yapacak belediye başkanı? Yolumuzu yapacak, çöpümüzü toplayacak, imarımızı yapacak. Yoksuluna yardım edecek. Parklarına bakacak. Yani belediye başkanının kanun çıkarak hali yok" dedi.Muharrem İnce konuşmasının ardından caddede gezerek halkı ve esnafı selamladı. İnce daha sonra ilçeden ayrıldı.- Zonguldak