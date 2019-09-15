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İnce: "Bursaspor'a süper lig yakışır"

- İnce: "Bursaspor'a süper lig yakışır"BURSA - Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, Bursaspor maçında sahada iyi bir futbol olduğunu belirterek, "Bursaspor maçının zor geçeceğini tahmin ediyorduk ve öyle oldu.

15.09.2019 19:54
- İnce: "Bursaspor'a süper lig yakışır"
BURSA - Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, Bursaspor maçında sahada iyi bir futbol olduğunu belirterek, "Bursaspor maçının zor geçeceğini tahmin ediyorduk ve öyle oldu. Bundan sonraki maçlarında Bursaspor'a başarılar dilerim. Bursa'ya süper lig yakışır" dedi.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, "Bursaspor maçının zor geçeceğini tahmin ediyorduk ve öyle oldu. Saha ve seyirci avantajıyla zor anlar yaşatacağını tahmin ediyorduk. Buldukları golden sonra rahatladılar. İki takım da oyundan kopmadı. Güzel bir futbol vardı. 80'den sonra ne kadar güzel bir futbol olduğunu gösterdik. İki takımı da kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında Bursaspor'a başarılar dilerim. Bursa'ya süper lig yakışır" diye konuştu.
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Bursaspor, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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