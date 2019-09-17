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İnce montlar yeniden gün yüzüne çıktı

Sonbahara geçiş stilini tamamlamak isteyenlerin bu sezon da tercihi ince montlardan yana oldu.

17.09.2019 11:07İnce montlar yeniden gün yüzüne çıktı
Sonbahara geçiş stilini tamamlamak isteyenlerin bu sezon da tercihi ince montlardan yana oldu.

Gardıroplarda yazlık kıyafetler yavaş yavaş yerini sonbahar ürünlerine bırakmaya başladı. Sonbaharın aranılan parçası olan ince montlar yeniden gün yüzüne çıktı.

Kararsız sonbahar aylarında hem yağmur hem de soğuğa karşı al-çık yapılan ince montlarda bu yıl toprak tonları, siyah ve lacivert renklerin ön plana çıktığı görülüyor. Bunun yanı sıra yağmurdan korunmak isteyenler tercihini su geçirmeme özelliği olan ince montlardan yana kullanıyor.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics farklı kombinler ile stilini tamamlamak isteyenler için ince mont modellerini beğeniye sundu. Marka tarafından yapılan açıklamada, "Altınyıldız Classics'in kararsız sonbahar aylarının aranan parçaları arasında yerini alan ince montları, stili performansla buluşturuyor. Her tarza hitap eden ince montlar, hafifliğiyle rahatlığı sağlarken tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor. Koleksiyon terletmeyen özel dokusu ile tam da bu havalara göre" ifadeleri kullanıldı.



Altınyıldız, Güncel

Kaynak: DHA

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