İnce Motor Becerisi" Gelir Kapısı Oldu

ALİ BALLI - Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, 16 yıl önce engelli bireylerin ince motor becerisini (el ve parmaklardaki küçük kasların yönetilmesi) geliştirmesi amacıyla kurulan seramik atölyesi, rehabilite ettiği öğrencilere iş imkanı da sağladı. Turgutreis Mahallesi
'nde 2002 yılında hayırsever bazı vatandaşların desteğiyle kurulan Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda 160'ı aktif 180 engelli eğitim görüyor.
Müzik, seramik, mozaik ve tekstil atölyesi olmak üzere birçok branşta eğitim gören ve kendilerini geliştiren öğrenciler, yaptıkları birbirinden değişik ve özel seramik çalışmalarıyla görenleri hayran bırakıyor. Engelli öğrenciler, Bodrum'da yerel, ulusal ve uluslararası bazda düzenlenen bazı yarışmalara da plaket hazırlıyor.
"Bakanlıklara ve holdinglere de seramikler yaptık"
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıfta 160 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Engelli bireylerin kendilerini geliştirmesi için farklı çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Şengül, "Çocuklarımız şimdi farklı illerden seramik siparişleri alıyor. Plaket, tabak, seramik kaseler, çeşitli tasarımlar oluşturuyorlar. Biz bunlardan vakfımıza gelir getiriyoruz. Yurt dışına yaptığımız çalışmalar da oldu." dedi.
Vakıfta maaşlı ve sigortalı öğrencilerin olduğunu belirten Şengül, şöyle konuştu:
"Elde ettiğimiz geliri onlarla paylaşıyoruz. Bunun dışında gelir, onlara hizmet olarak geri dönüyor. Şu ana kadar bakanlıklara, holdinglere, spor yarışmalarına, devlet dairelerine de çeşitli plaketler yapıyoruz ve siparişler alıyoruz. Çocuklarımız kendilerini çok geliştirdi. Satış ofisimizdeki çalışmalar çok beğeniliyor. Bu çalışma ilk aşamada engelli öğrencilerin ince motor becerilerini geliştirmesi için başladı. Çocuklar eğitmenler sayesinde kendilerini geliştirdikçe, artık gelir getirici bir duruma geldiler. Rehabilitasyonun yanında gelir getirmesi de bizim için iyi oldu."
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Seramik Atölyesi'nin sekiz yıldır sorumluluğunu yürüten Tarık Kartal
da engelli öğrencilerin seramik çalışmasına, 16 yıl önce bir fırın ve çalışabilecekleri küçük bir alanda başladıklarını söyledi.
Kartal, yapılan yardımlar ve desteklerle atölyenin büyüdüğünü ve geliştiğini bildirerek, "Makine ve ekipmanların hepsini aldık ve atölyemizi büyüttük. Siparişler almaya başladık ve bize bir kapı daha açılmış oldu. Çocuklarımızı burada çalıştırabiliyoruz, onlara maaş veriyoruz." dedi.
Çalışmanın engelli bireylere oldukça fayda sağladığını aktaran Kartal, bu çalışmayı toplumsal bir istihdama da dönüştürdüklerini vurguladı.
"Çocuklar kendi tasarımlarını uyguluyor"
Vakıfta eğitim gören öğrencilerin, alanı ikinci evleri olarak gördüklerine işaret eden Kartal, şöyle konuştu:
"Burası onlar için gelmekten mutlu oldukları bir yer. Kendileri gibi insanlarla çalışıyorlar. Çocukların bu atölyede üretim bandı şeklinde çalışıyor olmaları, Türkiye
'de bir örnek diyebilirim. Çünkü bu atölyelerin Türkiye'de bu şekilde çalışmaları henüz görülmedi. Bu yaptıklarımız onlara da örnek olur diye düşünüyorum. İlk önce basit bir plakalar yaparak plaket dünyasına girdik. Önce basitti daha sonra seri haline getirmeye başladık. Çocukların kendi tasarımlarını uyguladıkları bir tasarım sistemi geliştirdik. Onların sayesinde de standart bir plaket çalışması yapabildik. Her yıl yeni çeşitler ve modeller geliştirerek siparişler alıyoruz. Şu anda 4 öğrencimiz ücretli çalışıyor. 50'ye yakın öğrencimiz de bu işi severek yapıyor."
Engelli çocukların kendi yaptığı tasarımlarla hediyelik eşyalar da ürettiklerini ifade eden Kartal, bu çalışmaları özellikle otellerin müşterilerine hediye vermek amacıyla aldığını da bildirdi.
Vakıfta ücretli seramik çalışması yapan öğrencilerden 29 yaşındaki fiziksel engelli Hasan Tabak, 12 yıldır seramikle uğraştığını belirtti.
Tavsiye üzerine vakfa başladığını anlatan Tabak, "Bu iş hem el becerimi geliştirdi hem de mesleğimde ilerlememi sağladı. İlk başta ellerimi kullanamıyordum. Ama bu işi yapa yapa, hocamın da yardımıyla kendimi geliştirdim. Buradan 10 yıldır ücret alıyorum ve evime de katkı sağlıyorum." ifadesini kullandı.
Düzenli ücret alan öğrencilerden 20 yaşındaki Rıfat Can Şişman da 6 yıldır vakıfta eğitim gördüğünü dile getirdi, seramik ve çamurla uğraşmanın kendisini çok rahatlattığını vurguladı.
Bodrum